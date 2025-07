Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Kupfer | AES | Commerzbank - Tim Cook feuert wie Musk seine rechte Hand - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung Interview Jochen Stanzl - Strafzölle & Marktlage Thema des Tages - Trump will Strafzölle auf Kupfer Apple - Tim Cook setzt seine rechte Hand an die Luft Caterpillar - großer Profiteur der Big Beautiful Bill AES - Übernahmeangebot im Anflug EssilorLuxottica - Meta steigt ein SRT Marine Systems - gute Zahlen treiben den Kurs weiter an Commerzbank - so schnell gibt die UniCredit nicht auf Salzgitter - Aktie verdoppelt sich noch mal Depot - Kontron bricht aus Zuschauerfragen