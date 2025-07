Mitteilung der Verve Group SE:

Verve Group steigt in den SDAX der Deutsche Börse auf

- Aufnahme in den SDAX über Fast Entry-Regel am 11. Juli 2025

- Aktien der Verve Group damit offiziell Teil der 160 bedeutendsten in Deutschland notierten Werte

Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Software-Plattform in der Werbetechnologie-Branche, wurde gestern Abend über ihre Aufnahme in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse informiert. Damit ist die Aktie des Unternehmens zukünftig auch offiziell Teil der 160 bedeutendsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes.

Nach dem Wechsel vom Open ...

