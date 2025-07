© Foto: Peter Morgan/AP/dpa

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich optimistisch, dass die EU noch in diesem Monat ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abschließen kann. An den Märkten macht sich Hoffnung breit."Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich ein Handelsabkommen zu erzielen, das den Handel beider Seiten mit möglichst niedrigen Zöllen fördert", erklärte Merz am Mittwoch gegenüber Abgeordneten. Er betonte, dass er in engem Austausch mit US-Präsident Donald Trump und der Europäischen Kommission stehe, um eine Einigung voranzutreiben. An den Märkten sorgten die Hoffnungen auf ein Handelsabkommen für einen leichten Anstieg der europäischen Aktien. So legt der Euro STOXX 50 um etwa 1 …