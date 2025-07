DJ AUKTION/Bund stockt langlaufende Anleihen auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 bzw. 2044 platziert. Es wurden insgesamt Papiere im Volumen von 1,929 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Dabei zeigte sich jeweils eine erhöhte Durchschnittsrendite. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der beiden Papiere am 30. April.

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2041 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,722 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,135 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (2,7) Durchschnittsrend. 3,0% (2,80%) Wertstellung 11. Juli 2025 Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 4. Juli 2044 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,517 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 794 Mio EUR Zeichnungsquote 4,4 (2,4) Durchschnittsrend. 3,04% (2,83%) Wertstellung 11. Juli 2025 ===

July 09, 2025

