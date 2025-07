Die Übernahme stärkt Clarity AIs führendes Angebot im Bereich klimabezogener Engagement-Lösungen für globale Einzel- und Geschäftskundenbanken.

Clarity AI, eines der weltweit größten und am häufigsten ausgezeichneten Technologie- und KI-Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, hat heute die Übernahme von ecolytiq bekannt gegeben einem führenden Anbieter von In-App-Lösungen für klimabezogenes Engagement, die weltweit von Finanzinstituten und deren Millionen von Privat- und Geschäftskunden genutzt werden. Dieser strategische Schritt stärkt Clarity AIs Position als Vorreiter im rasant wachsenden Markt für Nachhaltigkeitstechnologie und festigt seine Führungsrolle bei der Bereitstellung wirkungsvoller, datengestützter Lösungen, die Einzelpersonen und Organisationen dazu befähigen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

Mit dieser Übernahme baut Clarity AI sein marktführendes Produktportfolio weiter aus, um ein breites Spektrum an Marktteilnehmern zu bedienen- von institutionellen Investoren und globalen Unternehmen bis hin zu Privatbanken und Endverbrauchern. Die modulare, KI-gestützte Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, Nachhaltigkeitsinformationen in Entscheidungen auf allen Ebenen zu integrieren. Sie verwandelt komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse, die verantwortungsbewusstes Konsum- und Investitionsverhalten fördern.

Die Plattform von ecolytiq, die nun Teil der Produktpalette von Clarity AI ist, ist auf die Analyse von Transaktionsdaten in Echtzeit spezialisiert, um Umweltauswirkungen zu quantifizieren und wirkungsstarke Nachhaltigkeitsinhalte bereitzustellen. Diese Inhalte basieren auf Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung und sind auf messbare Wirkung ausgelegt. Die White-Label-Lösungen von ecolytiq haben es Banken und Finanzinstituten in ganz Europa und darüber hinaus ermöglicht, Millionen von Verbrauchern sowie Geschäftskunden zu erreichen und durch relevante, zeitgerechte Einblicke klimafreundliches Verhalten zu fördern. Bemerkenswerterweise wurde dies durch die langfristige strategische Partnerschaft von ecolytiq mit Visa einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen mit rund 14.500 Finanzinstituten als Kunden weltweit zusätzlich verstärkt. Im Rahmen der Übernahme wird Visa auch Investor und strategischer Partner von Clarity AI.

"Diese Übernahme ist mehr als ein strategischer Schritt sie ist eine klare Absichtserklärung", sagte Rebeca Minguela, Gründerin und CEO von Clarity AI. "Wir verwandeln Einblicke im Bereich Nachhaltig zum Motor für konkretes Handeln. Die Plattform von ecolytiq passt perfekt zu unserer Mission, Nachhaltigkeitsintelligenz in jede Entscheidung zu integrieren von milliardenschweren Anlageportfolios bis hin zu alltäglichen Kaufentscheidungen. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard dafür, wie Finanzinstitute Verbraucherinnen und Verbraucher mithilfe datenbasierter Erkenntnisse zu wirkungsvollem Wandel befähigen."

David Lais, Mitgründer und Geschäftsführer von ecolytiq, ergänzte: "ecolytiq wurde mit der Überzeugung gegründet, dass der Bankensektor ein starker Hebel für den Klimaschutz sein kann. Unsere Mission war es von Anfang an, Menschen zu befähigen, durch ihre täglichen Kaufentscheidungen einen positiven Klimabeitrag in großem Maßstab zu leisten. Durch den Zusammenschluss mit Clarity AI heben wir unsere Vision auf die nächste Stufe wir verbinden unsere auf Verhaltensforschung basierende Technologie zur Klimasensibilisierung mit einer weltweit führenden, KI-gestützten Nachhaltigkeitsplattform. Gemeinsam beschleunigen wir den Wandel hin zu einer grüneren Zukunft gestützt auf die besten verfügbaren Daten und angetrieben von einem klaren Zweck."

Wachstum als technologiegetriebener Nachhaltigkeitsführer

Clarity AI hat sich als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitsintelligenz etabliert und wurde von Forrester in zwei aufeinanderfolgenden Berichten als "Leading Provider" anerkannt. Das Unternehmen betreut derzeit ein direktes Kundennetzwerk, das rund 70 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, und hat Einfluss auf institutionelle Investoren, Unternehmen und Verbraucher weltweit.

Durch die Integration der verbraucherorientierten Plattform von ecolytiq stärkt Clarity AI nicht nur seine Fähigkeiten zur Kundenansprache, sondern erweitert auch seine Reichweite als umfassender, technologiegetriebener Anbieter von Nachhaltigkeitslösungen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umwandlung komplexer Datensätze in umsetzbare Erkenntnisse setzt Clarity AI weiterhin Maßstäbe dafür, wie Finanzinstitute, Unternehmen und Investoren Künstliche Intelligenz nutzen, um Nachhaltigkeitsergebnisse im großen Maßstab zu erzielen.

Über Clarity AI

Clarity AI ist das führende Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Mithilfe modernster Technologien und Künstlicher Intelligenz liefert Clarity AI datengestützte Erkenntnisse zu Umwelt- und Sozialthemen für Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbraucher. Seit der Gründung steht KI im Zentrum des Angebots und unterstützt ein vollständig flexibles Spektrum an Datenlösungen, Analysen, Erkenntnissen und Tools für das Portfoliomanagement, Unternehmensanalysen und -engagement, Benchmarking, regulatorisches Reporting, Online-Banking und E-Commerce. Clarity AI wurde von unabhängiger Forschung in The Forrester Wave: ESG Data Analytics, Q3 2024 als Branchenführer ausgezeichnet.

Im Investmentsektor bedient Clarity AI ein direktes Kundennetzwerk mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Billionen US-Dollar. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Nordea und Santander. Strategische Partnerschaften mit Finanzakteuren wie BlackRock, BNP Paribas, Caceis oder SimCorp ermöglichen es Tausenden von Nutzerinnen und Nutzern, direkt über ihre gewohnten Investmentplattformen auf die fortschrittlichen Analyselösungen von Clarity AI zuzugreifen für einen reibungslosen, integrierten Arbeitsablauf. Clarity AI hat Standorte in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.clarity.ai

Über ecolytiq

ecolytiq ermöglicht es Banken und Finanzdienstleistern, Kund:innen durch nachhaltigkeitsbezogenes Engagement stärker einzubinden und damit sowohl positive Umweltwirkungen als auch geschäftliches Wachstum zu fördern. Die Produktpalette von ecolytiq erweitert traditionelle Banking-Apps um Informationen, mit denen Nutzer:innen ihren individuellen ökologischen Fußabdruck besser verstehen können. Ergänzt wird dies durch personalisierte Klima-Einblicke und konkrete Handlungsempfehlungen zur messbaren Reduzierung der eigenen CO2-Bilanz.

ecolytiq arbeitet weltweit mit führenden Finanzinstitutionen zusammen, darunter Visa, TSYS, Tink, HSBC, Piraeus und Mashreq, und nutzt Zahlungsdaten, um ein besseres und nachhaltigeres Bankerlebnis zu schaffen.

ecolytiq ist stolz darauf, eine zertifizierte B Corporation zu sein.

