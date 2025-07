Die Meta Platforms-Aktie steht am Mittwoch im Fokus, denn das Unternehmen hat sich sehr überraschend an einem europäischen Konzern beteiligt. Diese Zukunftspläne stecken dahinter. Überraschende Beteiligung in Frankreich Am Mittwoch steht die Aktie von Meta im Fokus bei den Anlegern, denn der Konzern hat sich überraschend am französischen Optik-Riesen EssilorLuxottica beteiligt. Für rund drei Milliarden € hat die Firma unter der Leitung von Mark Zuckerberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...