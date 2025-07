Vor wenigen Tagen war es so weit: Robinhood ist nach Tesla die zweite Aktienempfehlung im maydornreport, die sich verzehnfacht hat. Und das innerhalb von nur drei Jahren. Sehr erfreulich sind auch die 549 Prozent plus mit dem Bitcoin-Mini-Future und der Gewinn von 700 Prozent mit BYD.Aber natürlich gab es im maydornreport auch Empfehlungen, die weniger gut oder sogar richtig schlecht gelaufen sind. Die rote Laterne geht hier an die Aktie von Freyr Battery. Nachdem der angehende Batterieproduzent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...