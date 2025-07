Berlin (ots) -Camunda (https://camunda.com/de/), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, unterstützt die Volkswagen-Tochter Audi bei der Optimierung des zentralen Prozessmanagements durch die Automatisierung und Orchestrierung geschäftskritischer Prozesse. Mit der Einführung von Camunda ist Audi in der Lage, Prozesse noch effizienter, transparenter und einfacher auditierbar zu gestalten.Mit steigender Komplexität und veränderten branchenspezifischen Anforderungen in der Automobilindustrie wächst bei Audi der Bedarf an einer skalierbaren Lösung zur digitalen Prozesssteuerung. Insbesondere gilt es, die Kontinuität über Abteilungsgrenzen hinweg zu verbessern, Medienbrüche zu vermeiden und eine Fokussierung auf die Wertschöpfung sicherzustellen.Dr. Peter Faust, Verantwortlicher für das zentrale Prozessmanagement bei Audi, sagt: "Prozess-Performance ist die Basis für Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Camunda hilft uns, unsere Prozess-Performance weiter zu verbessern. Das zeigt sich in sicheren Abläufen sowie in wirksamen, gesteuerten und schlanken Prozessen. Damit können wir Kosten reduzieren und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern. Mit Camunda entwickeln wir unser Prozessmanagement grundlegend weiter."Erste Anwendungsfälle: Effizienzsteigerung in der BeschaffungDie ersten beiden Anwendungsfälle, die mit Camunda umgesetzt wurden, adressieren zentrale Herausforderungen im Bereich Procurement-to-Pay (P2P):- Flexible Werkzeugverfügbarkeit: Im Bedarfsfall ermöglicht die Plattform eine schnelle und koordinierte Werkzeugverlagerung zu alternativen Fertigungspartnern, um die Versorgungskette stabil zu halten.- Proaktive Supply-Chain-Reaktion: In kritischen Situationen - z. B. bei Naturereignissen oder geopolitischen Entwicklungen - werden relevante Stakeholder frühzeitig informiert und potenzielle Auswirkungen auf Lieferanten systematisch analysiert.Ausblick: Skalierung und neue AnwendungsfälleNach der erfolgreichen Pilotierung wird Camunda nun schrittweise auf weitere Unternehmensbereiche ausgerollt. In diesem Jahr plant Audi, die Lösung für weitere geschäftskritische Prozesse in unterschiedlichen Abteilungen, von Beschaffung über Produktion bis hin zu HR, einzusetzen. Außerdem soll Camunda bei weiteren Marken des Volkswagen Konzerns zum Einsatz kommen.Frederic Meier, Senior Vice President Sales bei Camunda, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Audi die Digitalisierung in der Automobilbranche weiter vorantreiben zu dürfen. In einer produzierenden Branche wie der Automobilindustrie spielt die Beschaffung eine zentrale Rolle - Lieferausfälle können zum Stillstand der Produktion führen und geschäftsgefährdend sein. Camunda unterstützt Audi dabei, die Beschaffungsprozesse zu optimieren und entsprechende Risiken zu minimieren."Über AudiDer Audi Konzern ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Die Marken Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati produzieren an 21 Standorten in 12 Ländern. Audi und seine Partner sind weltweit in mehr als 100 Märkten präsent.2024 hat der Audi Konzern rund 1,7 Millionen Automobile der Marke Audi, 10.643 Fahrzeuge der Marke Bentley, 10.687 Automobile der Marke Lamborghini und 54.495 Motorräder der Marke Ducati an Kundinnen und Kunden ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Audi Konzern bei einem Umsatz von EUR 64,5 Mrd. ein operatives Ergebnis von EUR 3,9 Mrd. Zum Stichtag 31. Dezember arbeiteten weltweit mehr als 88.000 Menschen für den Audi Konzern, davon mehr als 55.000 bei der AUDI AG in Deutschland. Mit seinen attraktiven Marken sowie einer Vielzahl neuer Modelle setzt das Unternehmen den Weg zum Anbieter nachhaltiger, vollvernetzter Premiummobilität konsequent fort.Download Audi-Logo im Brand Center hier (https://styleguide.audi.com/hub/271).Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de (http://camunda.de/).Download Camunda-Logo im Brand Center hier (https://camunda.com/brand/).Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055674/100933336