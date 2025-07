SmartUI gleicht visuelle Tests nun an die realen Entwicklungspraktiken an, beseitigt dadurch Verwirrung hinsichtlich der Baseline-Werte und ermöglicht eine mühelose visuelle Qualitätssicherung in allen Teams

LambdaTest, eine GenAI-basierte Plattform für Qualitätssicherung, hat die Veröffentlichung von SmartUI's Smart Branching und Baseline Management angekündigt, einem bedeutenden Fortschritt im Bereich der visuellen Tests. Dieses Update beseitigt langjährige Engpässe, die durch veraltete Basisstrategien verursacht wurden, und führt eine intelligente, optimierte Methode für Entwicklungsteams ein, um visuelle Tests in komplexen Git-Workflows zu verwalten.

Moderne Entwicklungsteams nutzen Feature-Branches, Release-Versionen und Hotfix-Workflows. Allerdings basieren die meisten visuellen Testtools nach wie vor auf Vergleichen mit dem Hauptzweig, was zu irrelevanten Fehlern und zeitaufwändigen Freigaben führt. Die SmartUI von LambdaTest ändert dies mit Funktionen, die speziell für die heutigen Verzweigungsstrategien entwickelt wurden.

Smart Branch Comparison stellt sicher, dass visuelle Tests anhand der richtigen Baseline durchgeführt werden, indem Vergleiche innerhalb desselben Feature-Branches vorgenommen werden, anstatt standardmäßig den Main-Branch zu verwenden. Flexible Zusammenführungsoptionen erstellen und genehmigen zusammengeführte visuelle Status automatisch, sodass keine manuellen Genehmigungen mehr erforderlich sind. Dynamische Baselines ermöglichen es Teams, die Baselines entsprechend ihrer Release-Strategie zu konfigurieren, sei es nach Branch, Build oder dynamischen Referenzen. Diese Innovationen werden über eine neu gestaltete Visual Merge Studio-Oberfläche bereitgestellt, die intelligente Empfehlungen, verzweigungsbewusste Vergleiche und intuitive Steuerelemente bietet, die den manuellen Aufwand selbst für technisch unerfahrene Benutzer um 90 reduzieren.

Dank der nahtlosen Integration von GitHub Actions und der Möglichkeit, visuelle Tests in Staging- und Produktionsumgebungen zu bewerben, spielt SmartUI jetzt eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung moderner DevOps-Pipelines.

"Visuelle Tests sollten mit Ihrem Arbeitsablauf harmonieren, nicht ihm entgegenwirken", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Produktleiter bei LambdaTest. "Smart Branching und Baseline Management ist eine Antwort auf die Forderungen der Entwicklungsteams nach kontextsensitiven visuellen Tests, die einfach Sinn machen. Dies ist nicht nur ein Funktionsupdate; es handelt sich um eine grundlegende Veränderung, die Entwicklern, Qualitätsmanagern und Produktteams gleichermaßen mehr Geschwindigkeit und Klarheit verschafft.

Die neuesten Funktionen von SmartUI stehen ab sofort allen Unternehmensanwendern zur Verfügung. LambdaTest investiert weiterhin in tiefere Integrationen und Automatisierungsverbesserungen, um die visuelle Qualitätssicherung in noch größerem Umfang in die Struktur der modernen Softwarebereitstellung einzubetten.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Quality Engineering Platform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und geschickter zu testen und schneller zu liefern. Die auf Skalierbarkeit ausgelegte Plattform bietet eine Full-Stack-Test-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI erweitern Ihren Software-Test-Workflow mit der Leistungsfähigkeit von KI und Cloud und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest-Agenten beschleunigen Ihre Tests in allen Phasen der Softwareentwicklung, von der Planung und Erstellung der Tests über die Automatisierung, Infrastruktur und Ausführung bis hin zur Ursachenanalyse und Berichterstellung.

