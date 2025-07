AeroVironment - AVAV: Das Nato-Interesse an Drohnen lockt die Anleger!

Cantor Fitzgerald: "Overweight"!

Gap Up nach den Quartalszahlen & Pullback Richtung 20er-EMA: Trader warten bei der AeroVironment-Aktie (AVAV) auf den Bounce!

AeroVironment (AVAV) - ISIN US0080731088

Rückblick: Ein Gap Up nach den jüngsten Earnings und ein anschließender Rücksetzer in die Nähe der 20-Tagelinie wecken das Interesse der Trader an der AeroVironment-Aktie. Das Kursplus der vergangenen sechs Monate liegt bei rund 47 Prozent.

AeroVironment-Aktie: Chart vom 08.07.2025, Kürzel: AVAV Kurs: 213.5537.07 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Eine weitere Annäherung an die 20-Tagelinie wäre durchaus wünschenswert. Die Vielzahl der roten Kerzen in Folge lässt in Kürze einen kräftigen Bounce zum Allzeithoch vom 30. Juni erwarten.

Mögliches bärisches Szenario

Die Zuverlässigkeit der US-Administration ist gesunken. Gerade der Verteidigungssektor wird immer wieder mit Überraschungen konfroniert. Aus heutiger Sicht sollten wir daher den Stop Loss in Höhe der Oberkante der Kurslücke beziehungsweise der grünen 20-Taglinie setzen.

Meinung:

Das Analysehaus Cantor Fitzgerald hat AeroVironment mit "Overweight" und einem Kursziel von 335 USD bewertet. Trotz hoher Bewertungskennzahlen (KGV 153, EV/EBITDA 114) sehen die Analysten langfristiges Wachstumspotenzial durch die Expansion bei Drohnen der Gruppen 1-3, den Ausbau der Munitions- und Luftverteidigungskapazitäten sowie Synergien aus der Blue Halo-Übernahme. Besonders optimistisch bewerten die Experten die hochlaufenden Programme in Munition, Drohnenabwehr und gerichteter Energie. Die hohe Profitabilität im skalierbaren Drohnengeschäft und die fortschreitende Reifung des Blue-Halo-Produktmixes unterstützen die positive Einschätzung. Cantor Fitzgerald erwartet, dass institutionelle Skepsis durch risikofreudigere Investoren kompensiert wird, die auf die sichtbaren Wachstumsaussichten setzen. Sowohl die Chartformation als auch die anhaltende Expansion im Verrteidigungssektor führen zu einer bullischen Einschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 11.7 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 640.21 Mio. USD

Meine Meinung zu AeroVironment ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/analyst-ratings/aerovironment-cantor-fitzgerald-startet-coverage-mit-overweight-wegen-drohnenwachstum-93CH-3058837

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.