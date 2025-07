NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Den europäischen Fluggesellschaften stehe ein profitables Sommergeschäft ins Haus, titelte Alex Irving in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die größten kurzfristigen Renditechancen sehe er bei Air France-KLM und Ryanair, die beide relativ schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufwiesen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 05:00 / UTC

FR001400J770