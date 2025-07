Newmont glänzt im Goldrausch: wie der Bergbaugigant vom steigenden Goldpreis profitiert

Newmont: ein Gigant im globalen Bergbau

Newmont, mit Hauptsitz in Denver, Colorado, ist ein Schwergewicht in der globalen Bergbauindustrie. Das Unternehmen betreibt ein breit aufgestelltes Portfolio an erstklassigen Minen auf vier Kontinenten, darunter wichtige Standorte in Nord- und Südamerika, Australien und Afrika. Zu den Schlüsselminen gehören unter anderem Nevada Gold Mines (ein Joint Venture mit Barrick Gold), Boddington und Tanami in Australien sowie Ahafo und Peñasquito in Mexiko. Während Gold der primäre Fokus von Newmont ist, fördert das Unternehmen auch andere wichtige Metalle wie Kupfer, Silber, Zink und Blei. Oft treten diese als Nebenprodukte des Goldabbaus auf. Im Jahr 2024 lag die Goldproduktion von Newmont bei rund 6,8 Mio. Unzen. Für 2025 sollte sie bei etwa 5,6 Mio. Unzen liegen, weil Newmont mit dem Verkauf von Akyem (Ghana) und Porcupine (Kanada) zwei Nicht-Kernvorkommen veräußert hat. Im 1. Quartal 2025 gelang es Newmont, sein Gold zu einem Preis von im Schnitt 2.944 USD je Unze abzusetzen. Daraus wurde ein bereinigtes EPS von 1,25 USD sowie ein Free-Cashflow von 1,2 Mrd. USD generiert.