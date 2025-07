Die Barilla Gruppe hat ihren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht sowie ihre Ziele bis 2030 vorgestellt und bestätigt Nachhaltigkeit als strategischen Kern für die Zukunft. Dieses Engagement brachte Barilla zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz als renommiertestes Lebensmittelunternehmen der Welt im Global RepTrak® 100 ein.

"Der Weg ist noch lang und herausfordernd doch dank des Engagements und der Leidenschaft unserer Mitarbeitenden gehen wir diesen mit derselben Entschlossenheit weiter, mit der wir ihn begonnen haben.", erklären Guido, Luca und Paolo Barilla.

Barilla arbeitet bereits mit über 7.000 Landwirt:innen zusammen und rund 815.000 Tonnen Rohstoffe werden aktuell über vier strategische Lieferketten bezogen: Hartweizen, Weichweizen, Roggen und Basilikum. Mit der 2024 gegründeten "Accademia del Basilico" wurde ein umfassendes Schulungsprogramm zur nachhaltigeren Basilikumproduktion ins Leben gerufen. Ziel ist es zudem, weiter regenerative Landwirtschaft in den Lieferketten auszubauen und daraus bis 2030 rund 250.000 Tonnen zertifizierte Rohstoffe zu beziehen.

48 des Stroms stammen aktuell aus erneuerbaren Quellen. In den letzten fünf Jahren wurden 4 Megawatt (MW) Photovoltaikleistung zur Eigenstromerzeugung installiert. Der Energie- und Wasserplan sieht Investitionen in Höhe von 168 Millionen Euro bis 2030 vor, darunter 24 MW Photovoltaikleistung. Ebenso stieg die Nutzung von aufbereitetem Wasser insbesondere in wasserarmen Regionen um 164 innerhalb von zwei Jahren. Allein das Werk Rubbiano (IT) gewinnt aufbereitete Wassermengen zurück, die 24 olympischen Schwimmbecken entsprechen.

Die rund 9.000 Mitarbeitenden bilden das Herz der Barilla-Gruppe. Seit 2020 hat das Unternehmen Lohngleichheit erreicht, zudem garantiert die Gruppe allen Eltern weltweit unabhängig von Geschlecht, Familienstand oder sexueller Orientierung 12 Wochen voll bezahlte Elternzeit. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt weltweit aktuell bei 35 und soll bis 2030 auf 40 steigen, um ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die Barilla Gruppe möchte Produkte anbieten, die schmackhaft, sicher und ausgewogen sind. 2024 enthielten 88 der verkauften Mengen maximal 5 g Zucker und nicht mehr als 0,5 g Salz pro Portion eine Verbesserung von +0,7 bzw. +1,5 gegenüber 2023.

Zudem spendete Barilla 2024 über 3.700 Tonnen Lebensmittel sowie mehr als 2 Millionen Euro zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften.

