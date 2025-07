Auf Spotify hat die Band The Velvet Sundown über 1,1 Millionen Plays pro Monat. Doch es gibt einen Haken. Denn eigentlich gibt es die Band nicht. Alle Songs sind komplett KI-generiert. Innerhalb von nur zwei Wochen hat die Band The Velvet Sundown zwei Alben veröffentlicht. Â Ein Update in ihrer Biografie auf der Plattform erklärt jetzt, wie die Band in so kurzer Zeit gleich zwei Alben produzieren konnte: Die Musik stammt von einer KI. "The Velvet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...