Amberg (ots) -Am 1. August eröffnet die große Bryan Adams Fotoausstellung SHOTBYADAMS im ACC in Amberg. 79 Werke des Rockmusikers, der dazu ein herausragender, mehrfach ausgezeichneter Fotograf ist, werden dann bis zum 19. September im Großen Saal des Kongresszentrums präsentiert.Mick Jagger, Ben Kingsley, Amy Winehouse, Kate Moss, Julianne Moore, Willem Dafoe oder Christoph Waltz sind nur einige der illustren Namen, die den Besuchern als überlebensgroße Porträts in der Ausstellung gegenüberstehen werden. Mit Formaten von bis zu 1,90 Metern Bildhöhe bzw. in einigen Fällen fast 2 Metern Bildbreite handelt es sich bei vielen der hochwertig gerahmten Exponate auch um echte Schwergewichte von 50 bis 80 Kilogramm.Eine neue Herausforderung für das Team des Amberger Congress Centrums, welches beim Aufbau durch die Kuratoren Anke Degenhard und Mat Humphrey aus London und die Agentur Crossover aus Hamburg unterstützt wird. Anke Degenhard und Mat Humphrey arbeiteten bereits seit mehr als 20 Jahren mit Bryan Adams bei seinen Fotoausstellungen zusammen.Als Musiker ist Bryan Adams weltberühmt, bekannt für Kulthits wie "Summer of 69" oder "Everything I do, I do it for you". Dass er auch ein herausragender Fotograf ist, wissen noch relativ wenige. Seit den 1990er Jahren fotografiert Adams auf künstlerisch höchstem Niveau. Mehrfach wurde er hierfür ausgezeichnet, unter anderem mit drei Lead Awards (dt. Medienpreis) und der Aufnahme in die Royal Photographic Society. Seine Arbeiten erschienen auf Titelseiten von Magazinen wie Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar oder GQ. Er fotografierte für den Pirelli-Kalender 2022 ebenso wie für die Werbekampagnen bekannter Markenunternehmen. Dazu veröffentlichte er fünf Fotobände und ist Herausgeber des in Berlin gegründeten Zoo Magazin, das sich mit Mode und Kultur befasst. Bryan Adams Fotografien werden weltweit ausgestellt. Ab 1. August auch in Amberg in einer großen Schau mit dem Titel SHOTBYADAMS.SHOTBYADAMS - Die Ausstellung in AmbergDie für die Ausstellung im ACC ausgewählten Werke konzentrieren sich auf Bryan Adams' Fotografien berühmter Persönlichkeiten aus der Welt der Musik, des Films, der Mode und der Kunst. Sie ist die größte Einzelausstellung dieser Werkgruppe seit langer Zeit in Deutschland.In seinen Fotografien stellt Bryan Adams den Menschen in den Fokus und er kommt den Stars ganz nahe. Es gelingt ihm, Charakterzüge und Wesen seiner Fotomodelle herauszuarbeiten. Das liegt vielleicht auch daran, dass er weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Der Betrachter spürt dieses starke Vertrauen zwischen Fotografen und Portraitiertem. Die Bilder werden zu Zeugen eines intimen, würdevollen Moments voll subtiler Tiefe. So entstehen stimmungsvolle, facettenreiche Porträts, die den Betrachter fesseln, im Gedächtnis bleiben, manchmal auch zum Nachdenken anregen.SHOTBYADAMS zeigt ehrliche und private Momente der Weltstars hinter der Fassade des Showbusiness.Ausstellungsführungen bis Mitternacht und Open Air KunstnachtDie Ausstellung im Amberger Congress Centrum wird von einem abwechslungsreichen Programm mit Führungen und Events begleitet. Ein Highlight wird hierbei die Lange Kunstnacht am Samstag, den 16.08.2025 sein. Ein Open-Air-Event mit Live-Musik von THE FUNKY BLUES RABBITS, kühlen Drinks, leckerem Essen und Ausstellungsführungen bis Mitternacht.Alle Informationen unter www.acc-amberg.de/shotbyadamsPressekontakt:Amberger Congress MarketingAlexandra KummertTel 09621/4900-0alexandra.kummert@amberg.deOriginal-Content von: Amberger Congress Centrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179923/6073221