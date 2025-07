Krypto News: SPX steigt 14 % in 24 Stunden

SPX erregt derzeit viel Aufsehen am Kryptomarkt. Während viele Meme Coins zuletzt eher schwächelten, konnte der Coin innerhalb von nur 24 Stunden einen kräftigen Kurssprung von 14 % verzeichnen. Anleger fragen sich jetzt natürlich, was hinter dieser plötzlichen Aufwärtsbewegung steckt und ob SPX sein Allzeithoch bald erneut ins Visier nehmen könnte.

SPX steigt heute deutlich über 1,40 $

Meme Coins erleben aktuell eher eine Phase der Schwäche und an vielen Tagen schreiben sie rote Zahlen. Umso beachtlicher ist es da, dass der derzeit sechstgrößte Meme Coin, SPX, heute einen starken Kurssprung um 14 % verzeichnen konnte.

Die Kryptowährung des dahinter stehenden Projektes SPX6900 schoss seit gestern von 1,25 $ auf zwischenzeitlich bis zu 1,45 $ in die Höhe und wird aktuell bei 1,42 $ gehandelt. Dadurch steigert sich die Marktkapitalisierung auf 1,32 Milliarden $, was SPX zu den 59 größten Kryptowährungen überhaupt macht.

Der Coin besteht ja bereits seit 2024 und konnte im Januar 2025 ein Allzeithoch bei 1,77 $ erreichen. Interessant ist, dass es nach einer zwischenzeitlichen Korrektur auf 0,30 $ wieder zu einem deutlichen Zuwachs der Nachfrage kam, wodurch SPX vor einem Monat bereits wieder an seinem Allzeithoch kratzte und bis auf 1,725 $ angestiegen war.

Allerdings gelang es den Bullen dieses Mal nicht, das Allzeithoch zu überwinden, und der Preis wurde wieder auf den 1-$-Support zurückgeworfen. Nach der heutigen Erholung stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt für SPX weitergeht.

SPX ist heute aus Ascending Triangle Pattern ausgebrochen

Der heutige Kursanstieg hat SPX auf einem kürzeren Zeitrahmen betrachtet geholfen, aus einer Konsolidierungsrange auszubrechen. Seit der Korrektur auf 1 $ am 20. Juni hatte der Kurs von SPX nämlich immer wieder gegen den 1,35 $ Widerstand getrendet, war bisher jedoch immer wieder davon abgewiesen worden. Daraus hatte sich bereits das bullische Chartmuster eines Ascending Triangle gebildet, aus dem SPX nun ausbrechen konnte.

Sollte der Ausbruch noch mit einem positiven Retest bestätigt werden, würde das Potenzial für einen neuerlichen Allzeithoch-Rallyeversuch schaffen. Schließlich sind es nur noch die Widerstandsmarken bei 1,5 $ und 1,7 $, die zwischen SPX und dem Erreichen eines neuen Allzeithochs stehen.

Wenn sich das Marktsentiment für Meme Coins in den kommenden Tagen und Wochen generell zum Positiven dreht, würde das gute Voraussetzungen für neue Höchststände bei SPX schaffen. Anleger sollten sich hier jedoch bewusst sein, dass das Aufwärtspotenzial des Meme Coins bei weitem nicht mehr so groß ist wie bei jüngeren Kryptowährungen, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

SNORT stellt heute eine spannende Investitionsalternative dar

Ein spannendes Beispiel für eine junge Kryptowährung, die sich heute noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befindet und spannende Utility für Investoren bieten könnte, ist SNORT vom dahinter stehenden Projekt Snorter.

Das ist ein Meme Coin Projekt, das neben Community-Hype und Meme Coin auch auf einen Telegram Trading Bot namens SnorterBot setzt, um Utility für Coin Holder zu schaffen. Die native Kryptowährung des Projektes befindet sich dabei, wie auch das Projekt selbst, noch ganz am Anfang der Entwicklung und steht noch vor dem ersten Börsenlisting.

Daher kann SNORT heute nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,0977 $ gekauft werden. Hier kamen innerhalb weniger Wochen bereits über 1,6 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Viele scheinen bereit zu sein, das mit einem Investment in einem Presale einhergehende Risiko auf sich zu nehmen, da sie im Snorter Bot so großes Wachstumspotenzial sehen. Bei Telegram Trading Bots handelt es sich ja im Generellen um einen Wachstumsmarkt, der bereits etablierte Größen wie den Bonk Bot oder auch Banana Gun hervorgebracht hat.

Der Snorter Bot soll sich von dieser Konkurrenz abheben können, da er auf der Solana Virtual Machine aufbaut und von den extrem schnellen und günstigen Transaktionen des Solana Netzwerks profitieren könnte. Das soll vor allem für Scalper und kurzfristig orientierte Trader Vorteile bieten und könnte dem Snorter Bot helfen, sich eine Marktlücke zu erschließen.

