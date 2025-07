Bitcoin zeigt erneut bullisches Muster - Altcoins vor möglicher Rallye

Bitcoin konsolidiert weiter in einer engen Spanne - ein Szenario, das vielen Marktteilnehmern bekannt vorkommen dürfte. Auf dem 4-Stunden-Chart formt sich derzeit ein klassisches Bull-Flag-Pattern mit höher werdenden Tiefs und tiefer werdenden Hochs. Die Bollinger-Bänder ziehen sich auf engstem Raum zusammen, was statistisch gesehen häufig einem bevorstehenden Ausbruch vorausgeht. Die aktuelle Preisstruktur erinnert dabei stark an vorherige Breakout-Phasen, bei denen mehrere Anläufe nötig waren, bevor Bitcoin die Widerstandszone durchbrach und einen kräftigen Schub nach oben verzeichnete.

Auch die Fundamentaldaten liefern derzeit Argumente für steigende Kurse: Der US-Schuldenberg wächst weiter, allein gestern kamen 350 Milliarden US-Dollar hinzu - ausgelöst durch eine erneute Anhebung der Schuldengrenze. Gleichzeitig nimmt die Geldmenge (M2) spürbar zu. In der Vergangenheit korrelierte dies häufig mit steigenden Preisen bei Assets, die gegen den US-Dollar gehandelt werden - allen voran Bitcoin.

ETFs verzeichnen weiter Zulauf

Die Nachfrage auf institutioneller Seite bleibt stabil. Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten jüngst wieder Zuflüsse in Höhe von 75 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verliert die Bitcoin-Dominanz an Stärke - ein klassisches Signal für eine beginnende Altcoin-Rotation.

Ethereum spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Kurs nähert sich einem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 2.660 und 3.000 US-Dollar. Großinvestoren ("Whales") bauen ihre Positionen weiter aus. Gleichzeitig verzeichnet der Ethereum Spot ETF bereits die achte Woche in Folge Kapitalzuflüsse - ein Novum. Auch aus technischer Sicht zeigt ETH Stärke: Nach einem kurzfristigen Rückfall in eine frühere Range wurde diese nun erfolgreich zurückerobert. Der Markt honoriert das mit bullischen Kursbewegungen.

Ethereum ETF Flow, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

Der Markt wartet nun auf das Ausbruchssignal - bei Bitcoin oberhalb von rund 111.000 US-Dollar, bei Ethereum über der 3.000er-Marke. Sollte der Ausbruch gelingen, dürften kurzfristige Ziele bei Bitcoin im Bereich von 130.000 bis 140.000 US-Dollar liegen. Ethereum wiederum könnte in Richtung 4.000 US-Dollar steigen - insbesondere wenn die ETF-Nachfrage anhält und Stablecoin-Projekte weiter auf Ethereum aufsetzen.

In dieser Phase wachsender Volatilität und potenzieller Altcoin-Stärke richten viele Trader ihre Augen auf neue Projekte, die hier oft x5 oder mehr bieten können. Gerade das Memecoin Trading kann hier den Durchbruch bringen - besonders wenn der Coin wie etwa BONK oder SNORTER in Verbindung mit einem Memecoin Handelsbot auf den Markt kommt.

Telegram-Trading-Bot Snorter Token mit starkem Presale

Der neue Trading-Bot SNORTER ($SNORT) kommt auf Solana-Basis und ist direkt in Telegram integriert. Ohne große Versprechen, aber mit klarem Fokus auf Geschwindigkeit und niedrige Gebühren, konnte der Presale bereits über 1,6 Millionen US-Dollar einnehmen.

Snorter punktet vor allem dort, wo andere Bots oft scheitern: bei der Ausführungsgeschwindigkeit. Dank eigener RPC-Verbindungen über Solana werden Trades bevorzugt behandelt - ein großer Vorteil bei hoher Netzwerkauslastung. Hinzu kommen Features wie Honeypot-Erkennung, Sniper-Schutz, Copy Trading und eine der niedrigsten Gebührenstrukturen am Markt (0,85 Prozent).

Der Token SNORT dient dabei nicht nur als Utility-Asset für reduzierte Trading-Kosten, sondern auch für Governance, Staking (aktuell 220 Prozent APY) und Premium-Zugänge. Zudem plant Snorter eine Expansion auf Ethereum und BNB Chain - langfristig also ein multichaintaugliches Bot-Ökosystem mit starker Telegram-Integration.

Wer früh dabei sein will: Für die nächsten 48 Stunden liegt der Preis bei 0,0977 US-Dollar pro SNORT. Bezahlt werden kann unter anderem mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder Kreditkarte. Unterstützt wird das Ganze durch Best Wallet, eine Web3-Wallet, die SNORT direkt im Interface anzeigt und Zugang zu kommenden Token-Launches bietet.

Jetzt SNORT sichern und vom Telegram-Bot-Trading-Trend der nächsten Generation profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.