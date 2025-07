Bitcoin aktuell unterbewertet? Dieser Indikator weist darauf hin

Bitcoin notiert aktuell knapp unter seinem Allzeithoch, doch ein viel beachteter Indikator deutet darauf hin, dass die Kryptowährung trotz der starken Performance noch immer unterbewertet sein könnte. Was genau hinter diesem Signal steckt und warum Analysten gerade jetzt weiteres Rallye-Potenzial für BTC sehen, darum gehts im Folgenden.

Laut Meyer Multiple Indikator ist BTC heute eher unterbewertet

Die Leitwährung des Kryptomarktes Bitcoin wird heute bei über 108.000 $ gehandelt. Damit ist der Coin nicht mehr weit vom Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 112.000 $ entfernt. Zudem hat BTC eine sehr positive Wertentwicklung im letzten Jahr hinter sich und befindet sich im Jahresvergleich bei einem Plus von 88,6 %, wodurch die Marktkapitalisierung heute bereits bei 2,16 Billionen $ liegt.

Doch trotz dieser äußerst positiven Zahlen weist ein Indikator darauf hin, dass Bitcoin aktuell deutlich unterbewertet sein könnte. Der pseudonyme X-Kryptoanalyst Adler Jr. hat jüngst nämlich eine Analyse des sogenannten Bitcoin Meyer Multiple Indikators von CryptoQuant geteilt, die darauf hinweist, dass BTC aktuell eher unterbewertet als überbewertet sein könnte.

The Bitcoin Mayer Multiple is another classic model in analysis. Currently, the metric stands at 1.1? (price to 200-day moving average), which falls within the neutral zone (0.8-1.5?) and is significantly below overbought thresholds (1.5?).



Today's Mayer Multiple indicates that… pic.twitter.com/xqhfnNm051 - Axel Adler Jr (@AxelAdlerJr) July 8, 2025

Der Indikator vergleicht den Bitcoin Kurs ja mit dem 200 Tage SMA und der daraus resultierende Wert kann dann im historischen Vergleich als Stärkeanzeige verwendet werden. Derzeit liegt diese Kennzahl bei 1,1x. Also ist BTC aktuell 1,1x des 200 Tage SMA wert. Der Bereich zwischen 0,8x und 1,5x gilt hier als neutrale Zone und dementsprechend steht BTC heute noch deutlich unter dem Schwellenwert, ab dem er als überkauft gelten würde.

Das ist vor allem daher beachtlich, da BTC ja eben nahe seines Allzeithöchststandes gehandelt wird und der Meyer Multiple bei der Rallye zum Jahreswechsel vor einigen Monaten, als ähnliche Preise erreicht wurden, noch deutlich höher auf über 1,5x gestiegen war. Das deutet heute auf kontinuierliches und gesundes Wachstum hin.

Auch Fear-and-Greed-Index ist heute im neutralen Bereich

Generell scheint der Markt derzeit noch nicht überhitzt zu sein, was sich unter anderem auch am im Fear and Greed Index dargestellten Marktsentiment widerspiegelt. Dieser Indikator, der das Marktsentiment auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten misst, liegt heute mit 52 Punkten ebenfalls nur im neutralen Bereich.

Viele Anleger scheinen sich gar nicht wirklich dessen bewusst zu sein, dass BTC heute nahe Allzeithöchstständen tradet und tagtäglich ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Dementsprechend viel Spielraum würde noch bestehen, bis tatsächliche FOMO ausbricht und die Sorgen vor einer Korrektur durch Gewinnmitnahmen begründet wären.

Quelle: Coinmarketcap.com

Es zeigt sich generell ein HODL-Verhalten bei vielen Anlegern, was sich in sinkenden Exchange-Bitcoin-Reserven und geringem Verkaufsdruck widerspiegelt. Mit seinem aktuellen Wert von 108.600 $ kratzt BTC an der oberen Grenze der Konsolidierungsrange, in welcher er sich bereits seit dem Erreichen des Allzeithöchststandes im Mai befindet.

Sollte es den Bullen gelingen, in den kommenden Tagen wieder die 110.000 $ Marke überwinden zu können, könnte daraus tatsächlich eine neue Allzeithoch-Rallye resultieren. Getrieben von einem günstigeren makroökonomischen Umfeld und einer Entspannung der Lage auf geopolitischer Ebene, sehen viele Analysten Potenzial dafür, dass Bitcoin bis zum Jahresende noch in Richtung 150.000 $ oder sogar 200.000 $ steigen könnte. Davon könnten dann auch junge Altcoin-Projekte wie beispielsweise Bitcoin Hyper profitieren.

Bitcoin Hyper soll die erste L2-Lösung für Bitcoin werden

Die Entwickler von Bitcoin Hyper verfolgen das Ziel, Bitcoin um seine erste echte L2-Lösung zu erweitern. BTC ist schließlich zwar die Leitwährung des Kryptomarktes mit über 2 Billionen $ Marktkapitalisierung. Allerdings ist die Blockchain in vielerlei Hinsicht nicht mehr konkurrenzfähig.

Transaktionskosten sind hoch, Transaktionsgeschwindigkeiten niedrig, sodass Micro Payments unattraktiv und Use Cases bei Defi-Anwendungen kaum sinnvoll sind. Um das zu ändern, setzen die Entwickler von Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine. Solana bietet schließlich extrem schnelle und günstige Transaktionen.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Mit dieser Fusion wollen sie eine L2 Blockchain erschaffen, mit der Bitcoin wieder aktiv für Micro Payments genutzt werden kann und so potenziell wieder neue Use Cases bekommt. Die native Kryptowährung des Projektes ist dabei HYPER. Der Coin befindet sich genau wie das Projekt noch in der Frühphase seiner Entwicklung und steht noch vor dem ersten Börsenlisting.

Er kann ausschließlich über die offizielle Website von Bitcoin Hyper und das dort befindliche Vorverkaufs-Widget erworben werden. Hier haben Anleger gerade noch die Gelegenheit, zum rabattierten Festpreis von 0,0122 $ zu investieren und es kamen schon über 2 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.