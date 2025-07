NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden am Mittwoch mit einer freundlichen Eröffnung erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent im Plus mit 44.375 Punkten taxiert. Der Nasdaq 100 steuert auf einen 0,2 Prozent höheren Start zu.

Die Anleger warten auf weitere Nachrichten zum Thema Zölle, nachdem US-Präsident Donald Trump im Tagesverlauf eine Aktualisierung des Handelsstatus von mindestens sieben Ländern angekündigt hatte. Im Anlegerfokus liegt auch die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung, von der weitere Hinweisen auf den geldpolitischen Kurs der Fed erhofft werden.

Unterdessen steigt der Druck von Trump auf Notenbankchef Jerome Powell weiter. Der US-Präsident forderte erneut den sofortigen Rücktritt Powells und attackierte ihn nochmals scharf wegen ausbleibender Zinssenkungen. Dem "Wall Street Journal" zufolge bewerben sich Kevin Hassett und Kevin Warsh um den nächsten Fed-Vorsitz.

Unter den Einzelwerten stehen Merck & Co im Mittelpunkt des Interesses. Der US-Pharmakonzern will kurz vor dem Patentablauf seines umsatzstärksten Medikaments Keytruda das auf Lungenkrankheiten spezialisierte Biotech-Unternehmen Verona Pharma übernehmen. Merck zahlt 107 US-Dollar je American Depository Share (ADS) für Verona, womit das Londoner Unternehmen mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Die Merck-Aktien legten vorbörslich um 0,5 Prozent zu, die Verona-Papiere gewannen 21 Prozent.

Die Titel von Meta reagierten mit einem Kursanstieg von 0,3 Prozent auf die Nachricht, dass der Facebook-Betreiber bei dem französischen Optikkonzern EssilorLuxottica eingestiegen ist. Meta habe einen Anteil von knapp drei Prozent für etwa drei Milliarden Euro erworben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Für die Aktien von T-Mobile US ging es vorbörslich um 1,8 Prozent abwärts. KeyBanc Capital Markets hatte die Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter auf "Underweight" abgestuft./edh/jha/

FR0000121667, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US58933Y1055, US30303M1027, US8725901040