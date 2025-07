© Foto: AdobeStock

Einmal mehr sorgte US-Präsident Trump für frische Impulse und Bewegung an den Märkten. Dieses Mal trifft es Kupfer. Ein gewaltiges Preisbeben sendete daraufhin Schockwellen in alle Richtungen aus. Trump löst Verwerfungen bei Kupfer aus Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurde auf die explosive Situation verwiesen. Es brodelte bereits gewaltig und nun hat es geknallt, um es einmal salopp zu formulieren. Während andere Metalle, wie Gold, Silber und Platin aktuell etwas schwächeln und es auch die Ölpreise vergleichsweise ruhig angehen lassen, zieht die Entwicklung des Kupferpreises große Aufmerksamkeit auf sich. Gewaltiges Preisbeben nimmt seinen Lauf Das Zollthema …