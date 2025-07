In der sehr volatilen ersten Jahreshälfte konnte Super Global Services SA sein Wachstum fortsetzen. Das Unternehmen strukturiert für bestehende und neue Kunden ein breites Spektrum an Anlagestrategien von Multi-Asset-AMCs bis Krypto-Investments. Die von Super Global betreuten Assets under Administration wuchsen damit von Januar bis Ende Juni um 500 Millionen Euro. "In unruhigen Marktphasen wie zuletzt zahlt sich unsere Schnelligkeit im Umsetzen individueller Anlagestrategien aus. Damit konnten wir vielfach punkten", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat der Super Global Services SA. Zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...