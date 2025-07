Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD feiert einen bedeutenden Meilenstein in Südostasien. In Thailand wurde nun das 90.000. Fahrzeug ausgeliefert - ein klares Zeichen für die erfolgreiche Expansion des Konzerns und ein starkes Signal für die Aktie.Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Werk in Rayong übergab BYD-Chef Wang Chuanfu das Jubiläumsfahrzeug, einen Denza D9, persönlich an die Präsidentin des thailändischen Fußballverbands, Nualphan Lamsam.Doch das ist nicht alles: Die Veranstaltung ...

