DJ FSB gibt Empfehlungen für Verschuldungsrisiken bei Nicht-Banken

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Financial Stability Board (FSB) hat Empfehlungen für den Umgang mit Risiken gegeben, die sich aus gehebelten Aktivitäten von Nicht-Banken (Non-bank Financial Intermediaries - NFBI) wie Hedgefonds, Investmentfonds oder große Vermögensverwalter an den Finanzmärkten ergeben. Die Empfehlungen sollen den Aufsichtsbehörden der G20-Länder als Leitfaden dienen. Zugleich meldete er die Gründung einer Task-Force zur Schließung von Datenlücken und die Durchführung eines Tests, bei dem gehebelte Handelsstrategien am Staatsanleihemarkt simuliert werden.

An den Finanzmärkten war es im März 2020 im Zuge der Corona-Pandemie zu schweren Verlusten gekommen, woran oben genannte Akteure entscheidenden Anteil hatten, weil sie im Gegensatz zu Banken nicht auf Zentralbankliquidität zugreifen konnten. Viele von ihnen nutzten für ihre Investitionen Fremdkapital. Als sie von Verlusten überrascht wurden, mussten sie Assets verkaufen, um Margin Calls bedienen zu können. Daraus entstand ein sich selbst beschleunigender Preisverfall, und auch als liquide geltende Papieren wie Staatsanleihen mit hoher Bonität wurden knapp. Zentralbanken waren zum Eingreifen gezwungen.

"Die Empfehlungen richten sich an die Mitgliedsbehörden des FSB und konzentrieren sich auf Märkte, Unternehmen und Aktivitäten, bei denen die NBFI-Verschuldung Finanzstabilitätsrisiken birgt", heißt es in der FSB-Mitteilung. Diese Risiken variierten je nach Rechtsordnung, und die FSB-Mitglieder wollten noch in diesem Jahr darüber entscheiden, ob zu bestimmten Empfehlungen Folgemaßnahmen beschlossen werden sollen.

Der FSB erkennt nach eigener Aussage an, dass die Verschuldung in einigen NBFI-Segmenten relativ begrenzt ist und wahrscheinlich keine Finanzstabilitätsrisiken birgt, und dass bestimmte gehebelte Aktivitäten von Nicht-Banken Absicherungsgeschäfte erleichtern, die Effizienz steigern und die Liquidität an den Finanzmärkten unterstützen können. "Die Arbeit des FSB wird sich nun von der Politikgestaltung hin zur Bewertung von Schwachstellen, der Bewältigung von Datenproblemen, dem Austausch von politischen Erkenntnissen der Mitglieder und der Evaluierung der Umsetzung und der Auswirkungen von Reformen verlagern", heißt es weiter.

July 09, 2025 08:30 ET (12:30 GMT)

