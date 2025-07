LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 9. Juli 2025 / Agassi Sports Entertainment Corp. (OTC PINK:AASP), ein aufstrebender Anbieter im Bereich Sportunterhaltung und -innovation, freut sich, eine spannende Zusammenarbeit mit IBM (NYSE:IBM) bekannt zu geben, die den geplanten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) umfasst, um die digitale Landschaft für verschiedene Racketsportarten weltweit zu transformieren.

Als zwei Markenikonen mit einer starken Verbindung zum Racketsport und einem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen beauftragte Agassi Sports Entertainment IBM, bei der Entwicklung eines digitalen Erlebnisses Unterstützung zu leisten, das nach Ansicht von Agassi Sports Entertainment konkurrenzlos sein und Spieler wie Fans gleichermaßen ansprechen wird. Diese Beziehung stellt eine einzigartige Verschmelzung von Leidenschaft, Technologie und Innovation dar, von der Agassi Sports Entertainment erwartet, dass sie nicht nur die Art und Weise verbessert, wie Menschen sich auf Racketsportarten einlassen, sondern auch die allgemeine Zugänglichkeit und die Freude an diesem Sport erhöhen wird.

Bei unseren gemeinsamen Bemühungen wollen wir uns auf den Einsatz hochmoderner Technologien konzentrieren, um personalisierte Erlebnisse, aufschlussreiche Daten und interaktive Funktionen bereitzustellen, die unserer Überzeugung nach bei Spielern aller Spielstärken auf Interesse stoßen und das Racketsport-Erlebnis neu definieren werden.

Wichtigste Meldungen zu der Kooperation

- Einsatz von KI: Wir planen den Einsatz der KI-Technologie, um die Leistung der Spieler zu analysieren und umsetzbare Empfehlungen zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Technologie, die den Markennamen Agassi Intelligence tragen soll, das Potenzial besitzt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Spieler aller Spielstärken spielen und konkurrieren.

- Innovative digitale Lösungen: Ferner gehen wir davon aus, dass wir weitere bahnbrechende Tools entwickeln werden, die das Training, die Leistungsverfolgung und die Einbindung der Fans verbessern.

- Gemeinschaftsbildung: Unser Ziel ist es, eine lebendige Community aus Racketsport-Liebhabern aufzubauen, indem wir die Interaktion und die Vernetzung fördern.

- Zugänglichkeit: Bei unseren Initiativen machen wir Inklusivität zu einer Priorität, mit dem Ziel, einen zugänglichen Markt von Begeisterten auf der ganzen Welt zu erreichen, die den Nervenkitzel des Racketsports genießen.

Ronald Boreta, CEO von Agassi Sports Entertainment, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit IBM zur Entwicklung neuer Technologien für die Racketsport-Branche. Unser Ziel ist es, mit den besten Anbietern zusammenzuarbeiten, und wir sind der Ansicht, dass IBM als weltweit führendes Unternehmen im Technologiesektor es uns ermöglichen wird, bei Innovationen in diesem Bereich neue Maßstäbe zu setzen. Wir sind davon überzeugt, dass es auf diesen schnelllebigen Märkten über zahlreiche Wege signifikante Möglichkeiten gibt, den Zugang zu Racketsportarten weltweit zu verbessern, und wir freuen uns darauf, zur Erreichung dieser Ziele eng mit IBM und anderen Spitzenunternehmen zusammenzuarbeiten."

Herr Andre Agassi, der während seiner Hall-of-Fame-Tenniskarriere Weltranglistenerster, achtfacher Grand-Slam-Sieger und Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen war, ergänzte die Anmerkungen von Herrn Boreta wie folgt: "Unser oberstes Ziel mit Agassi Sports Entertainment besteht darin, die Racketsport-Branche auszubauen und gleichzeitig Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Wir freuen sehr uns auf die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen wie IBM und glauben, dass dies ein großer Schritt zur Erreichung dieses Ziels ist. Wir sehen große Chancen, diese Sportarten weltweit auszubauen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern, die unsere Werte und unsere Vision teilen."

"Wir sind stolz darauf, mit Agassi Sports Entertainment zusammenarbeiten zu können, und freuen uns, dass die KI-Technologie auf so innovative Weise eingesetzt wird, um das Erlebnis von Racketsportarten zu verbessern. Diese Zusammenarbeit ist Ausdruck unseres Bestrebens, das Spielerlebnis zu verbessern, den Sport weltweit auf ein neues Niveau zu heben und den Spielern zu helfen, durch den Einsatz von KI-Tools ihre Leistungen zu verbessern", sagte Jonathan Wright, Managing Partner, Northern, Central and Eastern Europe, Consulting bei IBM.

Über Agassi Sports Entertainment Corp.

Agassi Sports Entertainment Corp. (OTC PINK:AASP) ist ein dynamisches Unternehmen für Sportunterhaltung, -Content, Medien und Technologie, das sich darauf fokussiert, Sport-Communities unter einer Marke zusammenzubringen. Wir sind davon überzeugt, dass wir einzigartig positioniert sind, um eine führende Rolle im Bereich Racketsport, unter anderem Pickleball und Padel, zu spielen. Im Mittelpunkt unserer Strategie steht die Konsolidierung, Förderung und Ausweitung dieser äußerst opportunistischen Branche durch verschiedene organische und transaktionsorientierte Anstrengungen weltweit.

Über IBM

IBM ist ein führender Anbieter in den Bereichen globale Hybrid-Cloud und KI sowie Consulting-Expertise. Wir helfen Kunden in mehr als 175 Ländern, Erkenntnisse aus ihren Daten zu vermarkten, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und in ihrer Branche führend zu bleiben. Mehrere Tausend Behörden und Unternehmen in Bereichen der kritischen Infrastruktur wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen vertrauen bei der schnellen, effizienten und sicheren digitalen Transformation auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloudlösungen und Consulting eröffnen offene und flexible Optionen für unsere Kunden. Gestützt wird das Ganze durch das langjährige Bekenntnis von IBM zu Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusion und Service. Weitere Informationen finden Sie auf www.ibm.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich Informationen über die Ansichten des Managements zu den zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten des Unternehmens. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem die Fähigkeit von Agassi Sports Entertainment Corp. (das "Unternehmen"), Finanzmittel zur Unterstützung seiner operativen Pläne zu beschaffen, die Bedingungen einer solchen Finanzierung und die dadurch verursachte potenzielle Verwässerung; die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Durchführung seines aktuellen Betriebsplans erforderlichen Schritte abzuschließen, die damit verbundenen Kosten, der damit verbundene Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, damit verbundene Einnahmen zu erzielen; die Konzentration des Eigentums an den Wertpapieren des Unternehmens; das Ergebnis der Beauftragung von IBM, wie oben beschrieben; der Markt für die geplanten Dienstleistungen des Unternehmens, einschließlich des Marktes für Pickleball und Padel; der Wettbewerb in der Branche des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, zahlreiche Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze und behördliche Anforderungen vollständig zu erfüllen; der derzeitige negative operative Cashflow und der Bedarf an zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung unserer Betriebspläne; die Bedingungen weiterer Finanzierungen, die einen hohen Verwässerungseffekt haben und belastende Bedingungen beinhalten können, Zinserhöhungen, die die Kreditaufnahme verteuern können, und eine erhöhte Inflation, die sich negativ auf Kosten, Ausgaben und Renditen auswirken kann; geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; und die Auswirkungen von sich ändernden Zinssätzen und Inflation, wirtschaftlichen Abschwüngen und Rezessionen, rückläufigen Wirtschaftsaktivitäten oder globalen Konflikten. Diese und andere Risikofaktoren sind regelmäßig in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission einreicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unterlagen auf den 10-K-, 10-Q- und 8-K-Formblättern. Diese Berichte und Unterlagen sind unter www.sec.gov verfügbar. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die das Unternehmen oder eine in seinem Namen handelnde Person betreffen, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die obigen Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen kann nicht für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge garantieren. Dementsprechend sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen basieren, Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

