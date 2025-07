Tarmstedt (ots) -Die Tarmstedter Ausstellung, mit 750 Ausstellern und mehr als 100.000 Besuchern, größte Freilandausstellung Norddeutschlands, feiert an diesem Wochenende vom Freitag, 11. bis zum Montag, 14. Juli 2025 ihr großes Ausstellungsjubiläum. Die 75. Tarmstedter Ausstellung beginnt am Freitag, 11. Juli 2025 um 10 Uhr mit einer besonderen Eröffnungsfeier. Das Jubiläum steht unter dem Motto "75. Tarmstedter Ausstellung - 75 Jahre Zukunft".Ausstellungssprecher Hermann Cordes betont gegenüber der Presse: "Die Tarmstedter Ausstellung ist seit 1949 Wegbegleiter der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums. Sie war und ist zugleich Wirtschaftsfaktor wie auch Plattform für die Aussteller und Treffpunkt für die ganze Familie, für Landwirte, Pferdefreunde und Besucher aus der Region."Cordes verspricht auch für das Jubiläumsjahr ein attraktives Vier-Tage-Programm für Jung und Alt, für Fachbesucher wie auch für Besucher aus dem ländlichen und städtischen Raum: "Die Tarmstedter Ausstellung ist das Ziel für die ganze Familie. Der Besuch macht nicht nur Spaß, hier findet jeder Ideen, Anregungen und Produkte für Haus, Garten und Renovierung, für Freizeit, erneuerbare Energien, rund ums Pferd und besonders natürlich für die Landwirtschaft."Eröffnungsfeier mit hochkarätigen TalkrundenDie Traditionsveranstaltung startet am Freitagvormittag mit der offiziellen Eröffnungsfeier, zu der rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Verbänden aus ganz Niedersachsen erwartet werden.Im Jubiläumstalk spricht Guido Höner, Chefredakteur der landwirtschaftlichen Fachzeitschriften topagrar und profi, mit dem Unternehmer Bernard Krone, Aufsichtsratsvorsitzender der Krone Group in Spelle in Emsland. Als Landmaschinenhersteller ist die Familie Krone der Tarmstedter Ausstellung bereits seit den Anfangsjahren verbunden.Drei Talkrunden zu Politik, Verbände und WirtschaftDarüber hinaus stehen drei hochkarätig besetzte Talkrunden auf dem Programm der Eröffnungsfeier. In der Politik-Runde diskutieren der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen, der CDU-Landtagsabgeordnete und Agrarsprecher Dr. Marco Mohrmann und die SPD-Landtagsabgeordnete und Agrarsprecherin Karin Logemann über das Thema "Politik im ländlichen Raum".In der Verbands-Runde sprechen die Präsidentin des Niedersächsischen Landfrauenverbandes, Elisabeth Brunkhorst, der Bundesvorsitzende der Deutschen Landjugend (BDL), Lars Ruschmeyer und der Vorsitzende des Landvolks Bremervörde-Zeven, Alexander von Hammerstein.In der neuen Wirtschafts-Runde kommen Birgit Hahn als Unternehmerin und langjährige Ausstellerin, Heinz Korte, Landwirt und Aufsichtsratsvorsitzender der DMK-Group, und Stefan Blanken, Pferdezüchter und Inhaber eines Turnier- und Ausbildungsstalls, auf die Bühne.Nach der Festrede wird der Schirmherr der Ausstellung, der Rotenburger Landrat und Vizepräsident des Niedersächsischen Landkreistages (NLT), Marco Prietz, die Ausstellung offiziell eröffnen.Öffnungszeiten und TicketsDie Tarmstedter Ausstellung findet vom 11. bis zum 14. Juli 2025 statt und ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der Website www.tarmstedter-ausstellung.de finden Interessierte alle aktuellen Informationen zur Veranstaltung. Dort können Besucher auch den digitalen Geländeplan mit Ausstellerliste nutzen, um sich optimal zu orientieren. Zusätzlich bietet die Website einen bequemen Online-Ticketshop, über den das Ticket im Voraus erworben und zu Hause ausgedruckt werden kann. Für Kurzentschlossene besteht jedoch auch die Möglichkeit, Eintrittskarten direkt an der Tageskasse vor Ort zu erwerben.Fotos finden Sie unter folgendem Link:https://c.gmx.net/@340413779839811853/YhjIX1IY180zTd270vvhIAPressekontakt:GMC Marketing GmbHDirk Gieschen, Lena Meyerinfo@gmc-marketing.deTel: 04283/981190Original-Content von: Ausstellungs GmbH Tarmstedt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62840/6073321