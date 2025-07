LONDON, GB / ACCESS Newswire / 9. Juli 2025 / Sandline Global, ein führender Anbieter von Rechtstechnologie, eDiscovery und Dienstleistungen zur Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, freut sich, die Eröffnung seines neuen Büros in London bekannt zu geben. Dieser Meilenstein stellt eine strategische Erweiterung der internationalen Präsenz von Sandline dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Kunden im gesamten Vereinigten Königreich und der gesamten EMEA-Region zu bedienen.

Die Entscheidung, eine permanente Niederlassung in London zu eröffnen, war auf die enorme und anhaltende Nachfrage nach den Dienstleistungen von Sandline in dieser Region zurückzuführen. Angesichts der steigenden Zahl von Grenzüberschreitungen und des zunehmenden Interesses an den Kompetenzen von Sandline - einschließlich digitaler Forensik, eDiscovery-Dienstleistungen und Managed Review - wird es der neue Standort dem Unternehmen ermöglichen, Kunden mit komplexen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen maßgeschneiderte, lokalisiertere Unterstützung anzubieten.

"Unsere Expansion nach London spiegelt sowohl die Stärke unserer Partnerschaften im Vereinigten Königreich als auch unsere langfristige Vision für internationales Wachstum wider", sagte CEO Jon Canty. "Wir investieren in Menschen, Technologie und Infrastruktur, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Zugang zu erstklassigem Support haben - wo auch immer ihre Angelegenheiten sie hinführen."

Das Londoner Büro unterstützt bereits aktive Kundenprojekte in mehreren Branchen. Es wird als regionaler Knotenpunkt für Projektmanagement, digitale Forensik und Beratungsdienstleistungen fungieren.

Diese Expansion folgt auf die jüngsten Verbesserungen von Sandline bei selbst entwickelten modernen Datenlösungen, cloudbasierten Aufklärungslösungen und generativen KI-gestützten Arbeitsabläufen und festigt damit seine Rolle als vertrauenswürdiger globaler Partner im Bereich der Rechtstechnologie.

Weitere Informationen über die Dienstleistungen und globalen Kompetenzen von Sandline Global finden Sie unter www.sandlineglobal.com.

Über Sandline

Sandline Global ist ein führendes agiles Beratungsunternehmen, das globale Rechtsteams dabei unterstützt, die Höhen und Tiefen der eDiscovery-Qualitätsachterbahn zu überwinden. Sandline ist auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für digitale Beweise spezialisiert und wird dabei von einem Team aus agilen, proaktiven und unermüdlichen Problemlösern unterstützt. Angesichts eines globalen Netzwerks von Büros und Datenzentren in den USA, Europa, dem Nahen Osten und in der Asien-Pazifik-Region nutzt Sandline führende Technologie, maßgeschneiderte Arbeitsabläufe und fundierte Branchenerfahrung, um komplexe Ermittlungen und Rechtsstreitigkeiten zu unterstützen. Abgesehen von Forensik-, eDiscovery- und Dokumentenprüfungsdiensten konzipiert und unterstützt Sandline auch iManage-Anwendungen für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen.

Kontaktinformationen

Cara Lemire

Chief Revenue Officer

clemire@sandlineglobal.com

QUELLE: Sandline Global

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80284



