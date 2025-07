Seit Jahresbeginn dürfen in Hamburg nur noch emissionsfreie Taxis zugelassen werden, wobei die Stadt die Umstellung im Zuge des Projekts "Zukunftstaxi" mit einer neuen Förderrunde aktiv bezuschusst. Trotzdem stagniert die Zahl der E-Taxis in der Hansestadt seit einem Jahr. Das nimmt die CDU zum Anlass, gegen die rot-grünen Stadtregierung auszuteilen. Seit Februar wird in Hamburg wieder die Anschaffung von E-Taxis gefördert: Die Stadtregierung hat ...

