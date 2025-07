Frequentis AG: Österreichischer Weltmarktführer für sicherheitskritische Infrastruktur treibt globale Expansion voran

Anzeige / Werbung

Sicherheitskritische Infrastruktur und Kommunikationssysteme sind weltweit gefragt. Doch nur wenige, spezialisierte Unternehmen agieren langfristig erfolgreich in dieser technologisch anspruchsvollen Nische. Mit einer Ausnahme: Die Frequentis AG expandiert mit ihren Produkten und Services für die sicherheitskritische Infrastruktur seit Jahrzehnten in immer mehr Länder und treibt die Internationalisierung weiter voran.

Beim Namen Frequentis AG (WKN: A2PHG5; ISIN: ATFREQUENT09) denken viele Investoren an ein primär lokal tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Doch im Lauf der über 75-jährigen Firmengeschichte ist der Technologieführer im Bereich sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme stark gewachsen - auch international.

Weltweit präsent, in Europa verankert

Die Internationalisierung begann 1985 mit Frequentis' Markteintritt in Deutschland. In den 1990er-Jahren baute das Unternehmen dann systematisch den internationalen Vertrieb aus. Es folgten erste große Aufträge außerhalb des deutschsprachigen Raums - darunter Projekte im ehemaligen Jugoslawien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und 1994 der Markteintritt in Mexiko. Mit umfangreichen Aufträgen in Kanada und den USA gelang der erfolgreiche Einstieg in den nordamerikanischen Markt. Parallel gründete Frequentis Tochtergesellschaften in Singapur und Shanghai, was den Grundstein für die Präsenz in Asien legte. Weitere Expansionsschritte führten zur Gründung von Standorten in Australien, Brasilien, Norwegen, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Heute ist die Frequentis AG mit einem internationalen Netzwerk aus Tochtergesellschaften und Partnern in über 50 Ländern vertreten. Mehr als 2.400 Mitarbeiter:innen entwickeln, implementieren und betreiben Lösungen für die sicherheitskritische Infrastruktur in den Bereichen Flugsicherung, öffentliche Sicherheit, Bahnverkehr und maritime Kommunikation. In Summe werden mehr als 49.000 Arbeitsplätze bei den mehr als 550 Kunden mit Frequentis-Systemen betrieben - und dies in 150 Ländern.

Frequentis expandiert - auch durch Zukäufe

Frequentis setzt dabei gezielt auf strategische Zukäufe, um seine internationale Marktstellung weiter zu festigen. Zu den wichtigsten Übernahmen zählen ATM-Komponenten von L3Harris in Deutschland, Kanada und Australien, sowie das Unternehmen ATRiCS in Deutschland und Regola in Italien. Dadurch hat sich Frequentis vom spezialisierten Lösungsanbieter zum vollumfänglichen Anbieter für Kommunikations- und Informationssysteme in sicherheitskritischen Bereichen entwickelt. Auch haben diese strategischen Schritte den adressierbaren Markt vergrößert und Partnerschaften wie die mit IBM gefördert, um bahnbrechende Projekte wie das Emergency Services Network in Großbritannien voranzutreiben.

"Strategische Partnerschaften sowie Akquisitionen und Beteiligungen bilden einen Schwerpunkt unserer Wachstumsstrategie" sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Wir wollen durch bedachte Zukäufe das Produktportfolio erweitern. Ziel ist es, die Größe des für uns adressierbaren Marktes Schritt für Schritt zu erhöhen."

Ob Nordamerika, Europa, Asien oder Australien - Frequentis verfolgt seine Internationalisierungsstrategie mit Nachdruck. Durch Investitionen in neue Märkte, technologische Innovation und lokale Kompetenzzentren schafft das Unternehmen die Grundlage für seinen nachhaltigen Erfolg und die globale Technologieführerschaft.

