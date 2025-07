Berlin (ots) -Die Politik-Datenspezialisten von Polit-X stellen vor: Mit Komm-X ist es erstmals möglich, politische Informationen von knapp 11.000 deutschen und rund 1.000 österreichischen Kommunen zu durchsuchen. Damit erreicht das Tool eine Abdeckung von 97 Prozent der Bevölkerung.Was in den Städten, Gemeinden und Landkreisen passiert und was die Politiker bei Themen wie Verkehr oder Bildung entscheiden, steht nun transparent an einem Ort zur Verfügung. Nach vier Jahren Forschung und Entwicklung bietet Komm-X ein so gut wie flächendeckendes Monitoring über tausende Kommunen. Eine KI hilft den Anwendern bei der Auswertung.Mit Komm-X können Anwender die Lokalpolitik und ihre Auswirkungen verfolgen. Die Plattform bietet aber noch weitere Anwendungsbereiche: Beispielsweise zum kommunalen Partnermanagement, um Bauunternehmen oder IT-Firmen einzubeziehen. Für Wissenschaftliche Analyse oder zum Monitoring von Teilhabeprojekten. Oder auch für eine frühe Erkennung von Bedarf, Engpässen und Risiken.Polit-X-CEO Heiko Schnitzler: "Wir haben die deutsche Lokalpolitik, die jeden betrifft, flächendeckend erfasst. Ebenso die größten Kommunen in Österreich. Die Herausforderung war: Normierte Daten gab es vorher nicht. Doch genau das haben wir nun mit Komm-X für unsere Kunden erarbeitet und damit einen Standard geschaffen, der ein überzeugendes, kommunalpolitisches Monitoring oder eine systematische Datenauswertung möglich macht."Auch Politikwissenschaftlerin Prof. Isabelle Borucki von der Philipps-Universität Marburg ist von Komm-X überzeugt: "Besonders spannend an Komm-X finde ich, dass wir eine breite Datenbasis haben, die für uns Wissenschaftler ein Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit lokaler Politik ist. Politik im Kleinen ist eben nicht klein. Hier passieren spannende Dinge, die Menschen unmittelbar betreffen."Über Polit-X:Politikmonitoring ist ein professioneller Prozess zur Beobachtung politischer Entwicklungen und Entscheidungen auf allen Ebenen. Monitoring Pionier Polit-X analysiert und erschließt Open Government Data aus der EU sowie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Unsere Tools helfen Organisationen, politische Risiken und Chancen fundiert zu verfolgen und zu analysieren. Mit aktuellen Methoden aus KI, Computerlinguistik und Machine Learning unterstützen wir verlässlich Unternehmen, NGOs, Think Tanks, öffentliche Institutionen und Forschungseinrichtungen.Viele Fakultäten der deutschen Politikwissenschaft haben Zugang zu Polit-X. Polit-X ist Mitglied im KI Bundesverband.Pressekontakt:Team Code ZeroConstanze von Kettlerdesk@team-code-zero.de+493098324165Original-Content von: Polit-X, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132024/6073393