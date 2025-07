EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz

pferdewetten.de AG: Turnaround im 2. Quartal 2025 erreicht



09.07.2025

pferdewetten.de AG: Turnaround im 2. Quartal 2025 erreicht - Vorläufiges EBITDA zeigt zum Halbjahr positive operative Entwicklung auf - Einladung zum Round Table Call am 11.07.2025 Düsseldorf, 09. Juli 2025 Die pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) ist erfreulich gut ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Nach den unruhigen letzten drei Jahren sowie den damit einhergehenden unerfreulichen Ergebnissen nimmt das operative Geschäft nun Fahrt auf, was zu steigenden Umsätzen und inzwischen auch positiven Ergebnissen führt. Die offiziellen Halbjahresergebnisse werden - wie avisiert - Mitte August publiziert. Das vorläufige und noch ungeprüfte Ergebnis der ersten beiden Quartale 2025 zeigt die Trendwende deutlich auf: Während der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2024 bei ca. 21,0 Mio. Euro lag, erzielte die pferdewetten.de AG im ersten Halbjahr 2025 bereits gut 28,3 Mio. Euro Umsatz, also fast 35% mehr. Noch positiver ist die Entwicklung beim EBITDA, dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: Im ersten Halbjahr 2024 lag das Konzernergebnis bei ca. minus 4,3 Mio. Euro. Nach einem besseren, aber noch negativen ersten Quartal 2024 mit minus 1,6 Mio. Euro dreht das EBITDA im 2. Quartal 2025 mit plus 1,7 bis 1,8 Mio. Euro deutlich ins Positive und liegt somit insgesamt zwischen plus 0,1 bis 0,2 Mio. Euro. Damit ist der für das 2. Quartal 2025 avisierte Turnaround geschafft. Zahlen per 30.06.

(in Mio. Euro) 2023 2024 2025

vorläufig Umsatz 10,3 21,0 28,3 EBITDA minus 3,6 minus 4,3 0,1 bis 0,2

Derzeit rechnet die Gesellschaft mit einem Jahresumsatz von 59 Mio. bis 62 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2025. Das EBITDA wird bei 0,7 bis 1,2 Mio. Euro prognostiziert. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG, lädt zusammen mit Lars Corbo, CFO der AG, alle Interessierten für Freitag, 11. Juli 2025, um 10:00 Uhr zu einem virtuellen Round Table Gespräch über die aktuellen operativen Entwicklungen sowie die laufende Kapitalerhöhung ein. Die Teilnahme ist nach der Registrierung unter dem folgenden Link möglich: Anmeldung Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de



