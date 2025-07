"Der Aktionärsbrief"

Die Kanadier haben sich seit der Fusion mit Drone Delivery Canada 2024 auf integrierte Drohnenlösungen für Überwachung, Inspektion, Schulung und Fracht spezialisiert. Man bietet sowohl bemannte als auch unbemannte Luftfahrzeuge für Bereiche wie Verteidigung, Energie, Agrar, Bau und öffentliche Sicherheit an. Nun konnte man mit einem neuen NATO-Vertrag über 560.000?CAD zunehmend Fuß im Verteidigungsbereich fassen. Auch in der Industrie gewinnt man an Bedeutung: Zwei nordamerikanische Öl- und Gaskonzerne haben Volatus für sicherheitskritische Drohneneinsätze wie Pipelineüberwachung und Leckerkennung zugelassen. Bisher war Volatus defizitär, könnte aber im laufenden Jahr operativ den Sprung in die Profitabilität schaffen. Eine gut 5-fache Umsatzbewertung ist noch im Rahmen des Nachvollziehbaren.