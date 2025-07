Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA:

ABO Energy bringt ersten Solarpark in Brandenburg ans Netz

Nach rund acht Monaten Bauzeit hat ABO Energy den Solarpark Treuenbrietzen mit einer Nennleistung von 8,3 Megawatt peak (MWp) in Betrieb genommen. Seit kurzem produzieren die knapp 14.000 Module so viel grünen Strom wie rund 5.200 Personen in ihren Haushalten verbrauchen. Zudem erspart die Anlage den Ausstoß von knapp 6.300 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Für das Projekt hatte ABO Energy bereits im vergangenen Jahr einen Tarifzuschlag bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten.

"Trotz der üblichen Herausforderungen und zwischenzeitlichen Verzögerungen im Bauablauf konnte der Zeitplan eingehalten werden", zog Projektleiter Jakob May ein positives Fazit. "Hervorheben möchte ich zudem die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie der Freiwilligen Feuerwehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...