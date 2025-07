Das von der FreeForm 2.0-Philosophie inspirierte revolutionäre Open-Frame-Gehäuse ist jetzt europaweit zu einem UVP von 199 erhältlich

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Hardware und innovativen Wärmemanagementlösungen, hat heute den europaweiten Verkaufsstart des MasterFrame 600 angekündigt ein modularer Open-Frame-Full-Tower der Spitzenklasse, der speziell für Power-User, Creator und PC-Modder entwickelt wurde, die maximale gestalterische Freiheit und Hochleistungspotenzial erwarten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250709840911/de/

Cooler Master's MasterFrame 600 is built on our FreeForm 2.0 philosophy offering owners more customization options for personal builds.