FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben von der Erwartung eines glimpflichen Ausgangs der weltweiten Zollkonflikte seitens der Investoren ist der deutsche Aktienindex Dax am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Getragen wurde der Anstieg denn auch von den Papieren exportabhängiger, konjunktursensibler Branchen wie dem Automobilsektor. Mit 24.609 Punkten erreichte der Dax am Nachmittag eine Höchstmarke und ließ den alten Rekord von Anfang Juni hinter sich. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 1,42 Prozent auf 24.549,56 Zähler zu Buche.

Marktbeobachter warnten indes vor zu viel Optimismus: "Investoren reagieren zunehmend resistent auf Washingtons Drohgebärden", schrieben die Experten von Index-Radar. Das Wechselspiel zwischen Eskalation und Deeskalation im Zollstreit werde am Aktienmarkt mit einer "gewissen Gleichgültigkeit" zur Kenntnis genommen. Das aber sei ein Spiel mit dem Feuer. Je weiter die Kurse stiegen, desto größer werde das Risiko.

Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es zur Wochenmitte um 1,54 Prozent auf 31.536,47 Punkte hoch. Der Nebenwerte-Index SDax erreichte wie schon am Vortag eine Bestmarke. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,37 Prozent./bek/he

