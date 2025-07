Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 8. Juli 2025, den Entwurf zum Untersuchungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) in Zusammenhang mit der Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan zur öffentlichen Konsultation freigegeben.Mit der SUP soll eine abgestimmte Abwägung von Umweltaspekten in der übergeordneten Planung sichergestellt werden. Für die Durchführung wurden ein strategischer Steuerungsausschuss unter dem Vorsitz des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Sport sowie ein operatives SUP-Team unter dem Vorsitz der Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) eingesetzt.Der Untersuchungsrahmen beschreibt die Ziele, die geprüften Alternativen und die vorgesehene Methodik für die Durchführung der SUP. Er ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/energienutzung.Die betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit sind eingeladen, via E-Mail an sup@llv.li eine Stellungnahme zum Entwurf des Untersuchungsrahmens abzugeben. Die Frist dafür endet am 29. August 2025.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportMario ThönyT +423 236 60 15mario.thoeny@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933342