München (ots/PRNewswire) -Gewinnt bedeutende Kunden in der Automobil- und Industriebranche und stärkt gleichzeitig das Leistungsangebot der QuickStart Learning AcademyNIIT Learning Systems Limited [NIIT Managed Training Services (NIIT MTS)] (Tickersymbol: NIITMTS), ein weltweit führender Anbieter von Managed Learning Services, gab heute die Übernahme der mst group GmbH (mst group), einem führenden Unternehmen für Managed Learning Services, in der DACH Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bekannt. Das Unternehmen wurde von der 100%igen Tochtergesellschaft NIIT (Ireland) Limited für 22.37 Millionen Euro gekauft, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen gemäß den endgültigen Vereinbarungen.Die Transaktion erweitert die Präsenz von NIIT MTS in der am schnellsten wachsenden Region Europas und erhöht die Marktdurchdringung in den Segmenten Automobil und Industrie. Gleichzeitig wird das Portfolio an Managed Learning Services durch die Integration von QuickStart Learning Academy Kompetenzen weiter gestärkt. Mit Ungarn als neuem Nearshore-Kompetenzzentrum für Westeuropa verbessert NIIT MTS zudem seine Fähigkeit, globalen Kunden mehrsprachige Services vor Ort anzubieten.Gegründet im Jahre 2009 beschäftigt die mst group über 100 Mitarbeiter in Deutschland und Ungarn. Durch die Übernahme werden sieben marktführende Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Energie in das Managed Training Services (MTS)-Kundenportfolio von NIIT MTS aufgenommen, womit die Gesamtzahl der MTS-Kunden auf über 100 steigt.Die Transaktion ermöglicht es der mst group, seinen Kunden die globale Reichweite von NIIT MTS sowie umfassende, KI-gestützte End-to-End-Learning- und Beratungsdienstleistungen bereitzustellen.Sapnesh Lalla, Chief Executive Officer und Executive Director von NIIT MTS sagt, die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Schritt in der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens dar. "Diese strategische Verbindung vereint die etablierte Führungsposition und tiefgehende Branchenexpertise der mst group in den Bereichen Automotive, Industrie und Energie mit der globalen Reichweite und dem umfassenden, KI-gestützten End-to-End-Portfolio an Managed Learning- und Beratungsservices von NIIT. Gemeinsam werden wir das Wachstum beschleunigen, indem wir regionale Exzellenz mit globaler Innovationskraft verbinden und ein erweitertes Angebot an Services und fachlicher Expertise bereitstellen."Die Übernahme erweitert das Kompetenzportfolio von NIIT MTS durch die Integration von QuickStart Learning Academies, die auf der exTra-Plattform der mst group basieren. Die QuickStart Learning Academies ermöglichen die Konzeption und den Betrieb agiler, anpassbarer und global einsetzbarer One-Stop-Akademiemodelle, um den sich wandelnden Lern- und Entwicklungsbedürfnissen großer internationaler Unternehmen gerecht zu werden."Wir freuen uns, unsere Kräfte mit NIIT MTS zu verbinden, um unseren Einfluss und unsere Fähigkeiten auf der ganzen Welt zu erweitern", sagt Lena Jentsch, Chief Executive Officer der mst group. " Unser gemeinsames Streben nach Exzellenz beschleunigt das Wachstumspotenzial unseres Unternehmens, indem wir unseren Kunden erstklassige, KI-gestützte und global skalierbare Managed Learning Services anbieten.""Mit der mst group gewinnt die NIIT MTS-Familie ein starkes neues Mitglied - ein entscheidender Schritt in unserer globalen Wachstumsstrategie. Gemeinsam wollen wir die Zukunft des Lernens neugestalten und Unternehmen dabei unterstützen, Lernwirksamkeit im großen Maßstab zu realisieren - mit skalierbaren, zukunftsfähigen Managed Learning Services.", sagt Vijay K. Thadani, Vice Chairman & Managing Director, NIIT MTS.Die Transaktion stärkt die Wettbewerbsposition von NIIT MTS auf dem europäischen Markt und schafft zugleich Wachstumspotenzial für die Kundenbasis beider Unternehmen.Die kombinierte Organisation wird mit über 2.500 Learning-Expertinnen und -Experten, mehr als 700 Beraterinnen und Beratern sowie einem globalen Netzwerk von über 5.500 Lernanbietern und Partnern in mehr als 32 Ländern agieren.Über NIIT Learning Systems Limited (NIIT MTS) NIIT MTS ist der vertrauenswürdige und preisgekrönte L&D- und Talentpartner für weltweit führende Unternehmen in über 30 Ländern. NIIT MTS wurde 1981 gegründet und bietet Managed Learning und strategische Beratungsdienste an, um die komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Lernen, Talente, Kompetenzen und Personalumbau zu lösen. Mit einem Net Promoter Score von 9/10 und einer Verlängerungsrate von 100 % unterstützt NIIT MTS führende Unternehmen bei der Umgestaltung und Neugestaltung ihrer Lernumgebungen und steigert gleichzeitig den Geschäftswert und die Wirkung des Lernens. Weitere Informationen finden Sie unter: www.niitmts.comÜber die mst group GmbH Die mst group GmbH mit Hauptsitz in München bietet flexible, skalierbare und qualitativ hochwertige Lösungen für eine Vielzahl von Trainingsanforderungen. Das Unternehmen agiert als Trainingsorganisator, Full-Service-Anbieter für interne und externe Lernprogramme sowie als Betreiber einer umfassenden, kuratierten Trainingsplattform. Seit 2009 sind alle Weiterbildungsdienstleistungen unter der Marke mst vereint und ermöglichen einen vollständig integrierten Ansatz, der physische und digitale Lernerfahrungen nahtlos miteinander verbindet. 