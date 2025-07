Krypto-Experten warnen vor Überhitzung - Altcoin-Saison könnte dennoch kommen

Die beiden Krypto-Experten Willy Woo und Michaël van de Poppe haben ihre Einschätzung über das aktuelle Marktumfeld der Kryptoindustrie geteilt und dabei einige spannende Einblicke über die erwartete Trendrichtung gegeben. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Krypto-Markt zeigt Anzeichen einer späten Bullenmarkt-Phase

Laut Einschätzung der beiden Krypto-Experten ist der Zyklus des Krypto-Marktes nun schon in einer späten Phase des Bullenmarktes. Zwar verweisen sie darauf, dass in dieser hohe Gewinne erzielt werden können. Dennoch erwähnen sie auch, dass sie höchst riskant ist. Denn sollte zu spät gekauft und dann im Bärenmarkt verkauft werden, sind hohe Verluste möglich.

Zudem würde laut den Krypto-Experten jetzt die Liquidität fehlen, welche für einen neuen Aufschwung sorgt. Dies sei ihrer Einschätzung nach ein Anzeichen für eine mögliche Überhitzung. Auch der Crypto Fear & Greed Index spiegelt dies derzeit mit einem Wert von 52 und somit einem neutralen Sentiment wider. Außerdem zeigt das von Willy Woo und Swissblock entwickelte Risikomodell bereits jetzt an, dass das Risiko steigt.

Altcoin-Saison steht bevor trotz erhöhter Marktrisiken

Die verhältnismäßig höheren Anstiege des Altcoins Ethereum erachtet er außerdem als ein Anzeichen für eine bevorstehende Altcoin-Saison. Denn häufig ist der am zweithöchsten bewertete Coin den anderen vorausgelaufen. Dennoch befindet sich der Altcoin Season Index weiterhin mit einem Wert von 27 nahe der Bitcoin-Saison.

Viele dieser Coins sind derzeit deutlich günstiger als BTC bewertet, während dieser schon höhere Anstiege verzeichnet hat und somit nur noch ein verringertes Potenzial im Vergleich zu den Altcoins bietet. Dabei könnten die Kurse künftig laut den Krypto-Experten weiter von den Krypto-Treasury-Unternehmen angetrieben werden. Dennoch betrachtet Woo darin auch eine wertvolle Chance für die Investoren im Bärenmarkt.

Best Wallet: Optimale Vorbereitung für die Altcoin-Saison

Damit Sie das Beste aus der Altcoin-Saison machen können, benötigten Sie eine leistungsfähige und fortschrittliche Infrastruktur, welche dem gewachsen ist. Mittlerweile gibt es zahlreiche Blockchains, was somit die Komplexität für die Nutzer und Investoren erhöht, weshalb zur Vereinfachung nun die Best Wallet gestartet wurde.

Sie unterstützt mehr als 60 Blockchains, 330 DeFi-Protokolle, 30 Bridges und 100 Fiatwährungen. Somit kann das Web3 besonders nahtlos erlebt werden, wobei auch die Notwendigkeit von weiteren Tools entfällt. Frühe Investoren können sich über den Presale noch ein Stück an der Wallet der nächsten Generation sichern. Dieser hat bisher schon eine Finanzierungssumme von 13,76 Mio. USD eingenommen und bietet die Token noch für die nächsten 30 Stunden rabattiert für 0,025305 USD an.

Direkt zur Best Wallet Website!

