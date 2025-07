Trump eskaliert mit neuen Zöllen - Krypto-Märkte unter Druck

Die US-Wirtschaft steht inzwischen an einem wichtigen Scheidepunkt, wobei Trump erneut mit seinen Äußerungen eskaliert ist. Was er zuletzt von sich gegeben hat und wie sich dies auf die Wirtschaft sowie den Krypto-Markt auswirken kann, sind die Hauptthemen des vorliegenden Beitrages.

USA verhängen drastische Zollerhöhungen gegen mehrere Länder

Bereits am Wochenende war klar, dass mit dem Nahen der Deadline der Handelsgespräche zwischen den USA und den mehr als 170 Nationen in der nächsten Zeit einige wichtige Termine für die Investoren bevorstehen. Schon gestern wurden die Zölle für Nordkorea und Japan auf 25 % gesetzt, was zwar nur eine marginale Abweichung darstellt, dennoch einige geschockt hat, nachdem während der Zollpause diese auf die Erhöhung des Basiszolls von 10 % verringert wurden.

Am heutigen Tage wurde von Donald Trump noch einmal nachgelegt und an mehrere Nationen die Ultimaten der USA versandt, wobei in der nächsten Zeit noch einige weitere folgen werden. Nun sollen die Tarife für Kambodscha und Thailand bei 36 %, für Bangladesch und Serbien bei 35 %, für Indonesien bei 32 %, für Bosnien bei 30 % sowie für Tunesien, Japan und Südkorea bei 25 % liegen. Zudem wurden Zölle von 50 % auf Kupfer verkündet.

Wirtschaftliche Auswirkungen bedrohen Aktien- und Krypto-Märkte

Mittlerweile haben die Einnahmen mit den Zöllen im Juli 27,3 Mrd. USD erreicht, weshalb sie einige Analysten wie Kyle Doops als einen Finanzierungsplan betrachten. Zudem würden die Finanzmärkte jetzt realisieren, dass es sich nicht nur um hitzige Debatten, sondern eine neue Politik handelt. Dennoch wurde noch nicht so hohe Einnahmen verbucht, wie die neuen Zölle hätten einbringen sollen, welche vermutlich die USA als Inflation tragen muss.

Trotzdem sollte sich der US-Präsident nun etwas mit seinen Drohgebärden zurückhalten, wenn er die Aktienmärkte nicht unnötig belasten will. Schließlich kommt der Markt langsam in die Blackout-Period, welche die Buybacks der Unternehmen für die nächsten vier Wochen unterbindet. Bisher befinden sich schon 85 % der Unternehmen des S&P 500 in dieser. Dadurch könnte der Aktienmarkt und mit ihm der Krypto-Markt belastet werden.

