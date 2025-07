DJ XETRA-SCHLUSS/Hoffnung auf Zolleinigung schiebt DAX auf Rekordhoch

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch auf Rekordhöhen nach oben gegangen. Der DAX notierte mit 24.609 Punkten auf Rekordhoch. Die Stimmung der Investoren war gut, auch an der Wall Street notierten die Indizes auf oder nahe ihrer Höchststände. Es wurde darauf gesetzt, dass im Handelskonflikt zwischen den USA und Europa schon bald ein Kompromiss erzielt werden könnte. Sollte eine Eskalation vermieden werden, wäre Deutschland mit Blick auf die exportabhängige Wirtschaft sicher einer der großen Nutznießer.

Nachdem der DAX seit Jahresbeginn bereits über ein Fünftel an Wert zugelegt hatte, muss die nun startende Berichtssaison zum zweiten Quartal positiv überraschen. Fakt ist, dass sich das milliardenschwere Investitionsprogramm der Bundesregierung noch nicht positiv bemerkbar machen wird und der feste Euro zum Dollar eher Gegenwind für die Gewinne der deutschen Unternehmen bedeutet. Der DAX schloss 1,4 Prozent höher bei 24.550 Punkten und profitierte vom 3,9-prozentigen Aufschlag des DAX-Schwergewichts Siemens.

Bei der Commerzbank (+0,4%) ist momentan die Fantasie etwas raus. Durch die Konsolidierung ihrer Beteiligung an der Commerzbank mittels der Umwandlung von Derivaten in Aktien hoffe Großaktionär Unicredit, Flexibilität in ihrer Verhandlungsposition zu wahren, urteilte Equita Sim. Mit der Aktie der Deutschen Bank ging es im Einklang mit den europäischen Wettbewerbern dagegen um 3,4 Prozent deutlicher nach oben.

Salzgitter erhöhten sich um 4,6 Prozent. Die Zulassung für Panzerstahl bescherte der Aktie ein Kursfeuerwerk, wie die Analysten der DZ Bank anmerkten. Bei Thyssenkrupp sahen die Analysten der Citi nun ein größeres Aufwärtspotenzial durch die Abspaltung des Verteidigungsgeschäfts, für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben.

Index-Änderungen in SDAX und TecDAX

In Deutschland standen Index-Änderungen im Blick: SMA Solar (-2,2%) kommen in den TecDAX zurück, Verve Group (+11,5%) steigen neu in den SDAX auf. Als beste Nachrückkandidaten ersetzen sie mit Wirkung zum Handelsstart am Freitag die Titel von 1&1, die wegen der Übernahme durch United Internet aus den Indizes entnommen werden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.549,56 +1,4% +21,6% DAX-Future 24.657,00 +1,2% +20,0% XDAX 24.553,04 +1,2% +22,2% MDAX 31.536,47 +1,5% +21,4% TecDAX 3.964,55 +0,6% +15,3% SDAX 18.018,89 +1,1% +30,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,78% +10 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 34 6 0 4.158,5 60,6 3.910,9 60,8 MDAX 42 6 2 838,7 36,1 828,6 34,6 TecDAX 21 8 1 896,3 19,0 1.016,2 18,9 SDAX 50 16 4 157,3 9,3 130,7 7,3 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

