BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der drohenden Kürzungen im Entwicklungs-Etat will die zuständige Ministerin Reem Alabali Radovan das vorhandene Geld gezielter und effizienter einsetzen. Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag kündigte die SPD-Politikerin eine Überprüfung an, wo Deutschland am meisten bewirken könne, wo man am dringendsten gebraucht werde und wo man sich zurückziehen müsse, um Kräfte zu bündeln. "Diese Priorisierung ist hart, aber notwendig."

Nach dem Haushaltsentwurf für das laufende Jahr soll der Etat der Bundesentwicklungsministerin auf 10,27 Milliarden Euro sinken. Mit einem Minus von rund 940 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr wäre der Einschnitt so groß wie bei keinem anderen Einzeletat./ax/DP/men