Anzeige / Werbung

Deribit-Übernahme, S&P 500 & USDC: Coinbase mit Turbo in die Zukunft?

Coinbase steht erneut im Rampenlicht - und das aus gutem Grund: Die kürzlich vollzogene Aufnahme in den S&P 500, der Milliarden-Deal zur Übernahme der Krypto-Derivatebörse Deribit und die wachsende Bedeutung des Stablecoins USDC als globales Zahlungsinstrument setzen starke Impulse. Nachdem das Unternehmen zuletzt mit einem Gewinnsprung von über 120?% überraschte, richten sich die Blicke nun auf die mittelfristigen Wachstumstreiber - darunter institutionelles Trading, neue Abomodelle sowie regulatorische Rückenwinde in den USA. Inzwischen ist klar: Coinbase will mehr sein als eine Handelsplattform - es positioniert sich als zentrale Infrastruktur für den digitalen Finanzmarkt.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die aktuelle Lage der Aktie, das operative Umfeld und mögliche Kursziele - gestützt durch unser Freestoxx-Tool. Mit einem Kursplus von über 100?% allein in den letzten drei Monaten stellt sich die Frage: Ist die Rally gerechtfertigt oder überhitzt? Die kommenden Quartalszahlen, strategische Großprojekte wie "Base" und das gestiegene Vertrauen institutioneller Investoren könnten die Weichen für den weiteren Kursverlauf stellen. Wer jetzt investiert ist - oder investieren will - sollte genau hinschauen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.