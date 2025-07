DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Rekordhoch

DOW JONES--Die Stimmung an den Aktienmärkten ist zur Wochenmitte gut ausgefallen. Zu den Gewinnern in Europa gehörten Finanzwerte wie Banken und Versicherer. Schlusslicht war dagegen der Sektor der Medien- und Werbeunternehmen, nachdem WPP eine Gewinnwarnung abgeliefert hatte. Der DAX schloss 1,4 Prozent höher bei 24.550 Punkte, zuvor notierte er mit 24.609 Zählern auf Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 kletterte um 1,4 Prozent auf 5.446 Punkte. Während diese Woche der Datenkalender noch wie leergefegt ist, legen ab der kommenden Woche vermehrt Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor.

Ohne US-Präsident Donald Trump gäbe es kaum Nachrichten, die es zu handeln gilt. Nach der Verlängerung des jüngsten Ultimatums im Handelskonflikt der USA mit der EU, das ansonsten am Mittwoch ausgelaufen wäre, kommen immer neue Ankündigungen. So sprach Trump von 200 Prozent Zoll auf Pharmaprodukte und 50 Prozent auf Kupfer-Importe. Zuletzt deuteten Presseberichte auf eine baldige Einigung im Handelsstreit mit der EU hin: Die EU werde dafür ihre Umweltstandards für US-Produkte lockern, hieß es. Auf ein Ende mit Schrecken im Zollkonflikt setzten Anleger.

Pharma und Rohstoffe mit neuesten Trump-Aussagen im Blick

Pharmatitel standen im Blick mit den Trump-Drohungen von Zöllen von bis zu 200 Prozent auf importierte Pharmazeutika. Umgesetzt werden sollen die Zölle aber erst in eineinhalb Jahren. Bis dahin sollen die Konzerne Zeit bekommen, ihre Lieferketten zu verändern. "In eineinhalb Jahren schwappt noch viel Wasser über den Atlantik", beruhigte ein Marktteilnehmer. Der Healthcare-Index im Stoxx-Universum legte um 0,3 Prozent zu und profitierte dabei von dem deutlichen Plus bei EssilorLuxottica.

Dazu kamen Trump-Aussagen auch zu anderen Branchen: So sollen Kupfer-Importe künftig mit 50 Prozent Zoll belegt werden. Investoren seien in der Folge besorgt über ungleichmäßige Ströme in den Rohstofflieferketten, hieß es von AJ Bell. Der Rohstoff-Sektor-Index fiel gegen den positiven Gesamtmarkt um 0,7 Prozent zurück. Die Aktien von Antofagasta, Glencore und Anglo American verloren um bis zu 2,7 Prozent. In Deutschland legten Aurubis dagegen um 4,4 Prozent zu, sie profitierten eher von steigenden Kupfer-Preisen.

Gewinnwarnung bei WPP - Meta investiert in EssilorLuxottica

Mit einem Kurseinbruch von 18,8 Prozent zeigten sich die Aktien von WPP. Die WPP-Gewinnwarnung verdeutliche die Risiken übermäßig optimistischer Markterwartungen, so Analyst Dan Coatsworth von AJ Bell. Der britische Werbe- und Marketingdienstleister stehe zwar vor eigenen operativen Hürden und umfassenderen strukturellen Herausforderungen, die Abwärtskorrektur der Prognose könne jedoch zu größerer Marktverunsicherung führen. Die traditionelle Rolle von WPP als Gradmesser für die Weltwirtschaft mache dies besonders bedeutsam. Der derzeitige Vorsitzende des WPP-Board Philip Jansen stehe nun vor der größten Herausforderung seiner Karriere. Er müsse den richtigen Nachfolger für CEO Mark Read finden und das Unternehmen durch eine möglicherweise kritische Transformationsphase führen.

Die Aktien von EssilorLuxottica stiegen um 5,6 Prozent, nachdem Meta einem Medienbericht zufolge einen Anteil von 3 Prozent erworben hat. Meta Platforms Minderheitsbeteiligung an Essilorluxottica sollte laut den Bernstein-Analysten als ein Vertrauensbeweis für den Ray-Ban-Hersteller gewertet werden. Sie unterstreiche auch Metas Interesse am Smart-Brillen-Sektor - einem Sektor, auf den Apple kürzlich umgeschwenkt sei. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Chancen im Bereich Smart-Brillen groß sein werden und Essilorluxottica wird angesichts ihrer Produktions- und Fertigungsfähigkeiten wahrscheinlich davon profitieren", urteilten die Analysten.

Bei Commerzbank im DAX ging es 0,4 Prozent nach oben. Durch die Konsolidierung ihrer Beteiligung an der Commerzbank mittels der Umwandlung von Derivaten in Aktien hoffe Unicredit (+3,2%), Flexibilität in ihrer Verhandlungsposition zu wahren, urteilte Equita Sim. Salzgitter erhöhten sich um 4,6 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag bekannt gegeben, die Werkstoffzulassung für einen speziellen Sicherheitsstahl erhalten zu haben, der in der Militärtechnik eingesetzt werden könne.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.445,65 +1,4% +9,7% Stoxx-50 4.548,88 +1,0% +4,6% Stoxx-600 549,96 +0,8% +7,5% XETRA-DAX 24.549,56 +1,4% +21,6% CAC-40 Paris 7.878,46 +1,4% +5,2% AEX Amsterdam 918,77 +0,2% +4,3% ATHEX-20 Athen 4.932,31 +0,9% +37,0% BEL-20 Brüssel 4.505,80 +0,7% +4,9% BUX Budapest 100.049,90 +1,1% +24,8% OMXH-25 Helsinki 4.831,38 +0,3% +11,3% OMXC-20 Kopenhagen 1.762,92 -0,5% -15,7% PSI 20 Lissabon 7.791,75 +0,8% +21,3% IBEX-35 Madrid 14.254,40 +1,2% +21,4% FTSE-MIB Mailand 40.821,31 0,0% +17,5% OBX Oslo 1.528,86 -1,2% +16,4% PX Prag 2.168,08 +0,4% +22,7% OMXS-30 Stockholm 2.536,43 +0,6% +1,6% WIG-20 Warschau 2.897,67 +0,3% +31,8% ATX Wien 4.493,74 +1,9% +20,4% SMI Zürich 12.006,86 +0,3% +3,2% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1708 -0,1% 1,1723 1,1763 +13,2% EUR/JPY 171,45 -0,2% 171,83 170,39 +5,4% EUR/CHF 0,9313 -0,2% 0,9331 0,9353 -0,6% EUR/GBP 0,8619 -0,1% 0,8628 0,8614 +4,2% USD/JPY 146,44 -0,1% 146,58 144,84 -6,8% GBP/USD 1,3583 -0,0% 1,3589 1,3656 +8,6% USD/CNY 7,1574 -0,0% 7,1608 7,1564 -0,7% USD/CNH 7,1851 +0,1% 7,1814 7,1686 -2,1% AUS/USD 0,6533 +0,1% 0,6525 0,6571 +5,5% Bitcoin/USD 109.126,25 +0,2% 108.911,60 109.625,10 +15,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,69 68,33 +0,5% 0,36 -4,9% Brent/ICE 70,42 70,15 +0,4% 0,27 -6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.309,09 3.300,73 +0,3% 8,37 +25,8% Silber 31,15 31,41 -0,8% -0,26 +12,6% Platin 1.153,94 1.161,75 -0,7% -7,81 +32,7% Kupfer 5,40 5,65 -4,4% -0,25 +39,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

