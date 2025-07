© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar

Die Zentralbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dahinter steht mehr als Inflationsangst. In einer Welt voller Krisen und Spannungen wird das Edelmetall zum sicheren Zufluchtsort.Der US-Dollar galt jahrzehntelang als unangefochtene Weltreservewährung. Doch während Amerikas Schulden ins Uferlose wachsen, der politische Kurs des Landes immer erratischer wird und der Greenback als Waffe eingesetzt werden, gewinnt ein alter Herausforderer wieder an Bedeutung: Gold. Was lange nur als Krisenschutz galt, wird nun von Notenbanken zur strategischen Alternative aufgebaut, nicht nur gegen Inflation, sondern gegen die Dollar-basierte Währungsordnung insgesamt. Der Goldpreis ist in …