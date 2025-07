Telegram Trader AWSX: SFC Energy - Da ist noch viel mehr drin!

Anzeige / Werbung SFC Energy erhöht Marktpräsenz in den USA und der aktuelle Kurs bildet die Basis für neue Anstiege SFC Energy erhöht Marktpräsenz in den USA Seit der letzten positiven Meldung aus Dänemark wurde es zunächst ruhig an der Nachrichtenfront um SFC Energy. Die Aktie konsolidierte die heftigen Volatilitätsschübe seitwärts aus. Am Dienstag gab es dann eine neue Kooperation zu vermelden. SFC Energy baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten über eine Partnerschaft mit dem US-Industriekonzern Connexa weiter aus. Bei diesem Big-Tech gibt es die nächste Telegram-Trader-ChanceÜbrigens: Sichere dir jetzt die kostenlose Hebel-Chance mit der Möglichekeit 50-70% zu verdienen. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Connexa ist laut SFC auf netzunabhängige Stromversorgungssysteme spezialisiert und wird Methanol-Brennstoffzellen von SFC in sein Angebot aufnehmen. Die Allianz soll laut Unternehmen die Marktpräsenz von SFC im Süden und Südwesten der Vereinigten Staaten stärken. Im Rahmen der Vereinbarung hat Connexa eine erste Bestellung für EFOY Pro Brennstoffzellen aufgegeben und wird die Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFCs) von SFC in seine leistungsstarken, netzunabhängigen Systeme integrieren. Dazu gehört beispielsweise der BGT-EFOY 24V Solar Trailer, eine mobile Hybrid-Stromversorgungslösung, die Solarkapazität mit der EFOY Pro-Serie kombiniert und so einen unterbrechungsfreien Betrieb selbst unter extremen Bedingungen gewährleistet. Die kompakten Brennstoffzellen der EFOY Pro-Serie erzeugen vollautomatisch Strom aus Methanol, sobald die Batterien einen vordefinierten Ladestand unterschreiten. Somit stellen sie eine nahtlose, emissionsarme Notstromversorgung sicher, für die weder manuelle Eingriffe noch Vor-Ort-Einsätze erforderlich sind. Mit einer autonomen Betriebsdauer von bis zu zwölf Monaten gewährleisten sie eine zuverlässige, kontinuierliche Stromversorgung und sind damit ideal für missionskritische Infrastrukturen, in denen maximale Verfügbarkeit essenziell ist. Die technische Lage: Nach der neuen Meldung suchte die Aktie sofort die obere Zone des Konsolidierungsclusters. Auf der Oberseite müsste die Zone 23,20 € nachhaltig gebrochen werden für eine Fortsetzung des Anstiegs. Auf der Unterseite waren Tests der Zone um 21 € immer Kaufchancen gewesen. Die bislang erfolgte Konsolidierung ist im mittelfristigen Kontext positiv zu werten. Der Kurs bildet eine neue Base für zukünftige Anstiege aus. Mögliche Longspekulation: Wer ein Longspekulation auf SFC Energy eingehen möchte, wäre mit der

WKN: DQ0GM5, SFC ENERGY AG Turbo L 14,34 open end (DZ) mit einem Hebel von 2,4 im Rennen. Die KO-Schwelle, bei der das Produkt wertlos verfallen würde, liegt ca. 38% unter den aktuellen Kursen. Diesen Schein handelst du am besten über SMARTBROKER+ Eröffne hier direkt dein kostenloses Konto. Euer Telegram Trader AWSX



Disclaimer: Ich selbst halte Long Produkte auf die Aktie von SFC Energy. Dies stellt aber keine Gewinngarantie dar! Mehr vom Telegram Trader gibt es auch im kostenlosen Newsletter der Renditemanufaktur. Einfach hier anmelden. Enthaltene Werte: DE0007568578

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )