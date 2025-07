Citigroup Inc. gibt die vollständige Rückzahlung ihrer 1,500 festverzinslichen/variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die "Schuldverschreibungen") (ISIN: XS1859010685) im Gesamtwert von 1.750.000.000 EUR bekannt.

Der Rückzahlungstermin für die Schuldverschreibungen ist der 24. Juli 2025 (der "Rückzahlungstermin"). Der Barrückzahlungsbetrag für die Schuldverschreibungen entspricht am Rückzahlungstag dem Nennwert zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen, jedoch ohne Rückzahlungstag.

Die heute angekündigte Rückzahlung steht im Einklang mit der Strategie von Citigroup zum Schuldenmanagement und spiegelt die fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens wider, die Effizienz seiner Finanzierungs- und Kapitalstruktur zu verbessern. Die Citigroup wird weiterhin Möglichkeiten zur Rücknahme oder zum Rückkauf von Wertpapieren prüfen, wobei mehrere Faktoren eine Rolle spielen, darunter unter anderem der wirtschaftliche Wert, regulatorische Änderungen, mögliche Auswirkungen auf die Nettozinsmarge und die Fremdkapitalkosten von Citigroup, die verbleibende Gesamtlaufzeit des Schuldenportfolios von Citigroup, die Auswirkungen auf das Kapital sowie die allgemeinen Marktbedingungen.

Ab dem Rückzahlungstag werden keine Zinsen mehr auf die Schuldverschreibungen gezahlt.

Citibank, N.A. fungiert als Zahlstelle für die Schuldverschreibungen. Weitere Informationen zu den Schuldverschreibungen finden Sie in den endgültigen Bedingungen unter der folgenden Internetadresse: https://www.citigroup.com/rcs/citigpa/akpublic/storage/public/200129b.pdf.

Über Citi

Citi ist ein vorrangiger Bankpartner für Institutionen mit grenzüberschreitenden Anforderungen, ein weltweit führender Vermögensverwalter und eine angesehene Bank für Privatkunden in seinem Heimatmarkt der Vereinigten Staaten. Citi tätigt Geschäfte in mehr als 180 Ländern und Regionen und bietet Unternehmen, Regierungen, Anlegern, Institutionen und Privatkunden eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.citigroup.com X: @Citi LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi YouTube: www.youtube.com/citi Facebook: www.facebook.com/citi

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250709188012/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Danielle Romero Apsilos

212 816 2264

danielle.romeroapsilos@citi.com



Fixed Income Investorenkontakt:

Peter Demoise

212 559 2718

peter.demoise@citi.com