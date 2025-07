Laserfiche sechs Jahre in Folge zum Kunden-Favorit gekürt

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung wurde im 2025 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Document Management Bericht zum Kunden-Favorit gekürt Diese Unterscheidung basiert auf Kundenbewertungen. Im oberen rechten "Customers' Choice" Quadranten von der "Voice of the Customer" platzierte Anbieter verfügen über Werte, die dem Marktdurchschnitt entsprechen oder ihn für beide Achsen (Nutzerinteresse und -akzeptanz und Gesamterlebnis) übertreffen.

"Wir sind stolz darauf, das einzige Unternehmen zu sein, das sowohl als Leader im jüngsten Magic QuadrantTM for Document Management als auch im oberen rechten Quadranten des 'Voice of the Customer' Berichts gekürt wurde", so Thomas Phelps IV, Senior Vice President of Corporate Strategy and Chief Information Officer bei Laserfiche. "Wir glauben, dass diese beiden Anerkennungen unser unermüdliches Engagement für kundenzentrierte Innovation und die Erfüllung unserer Grundwerte: 'Drive Change, Deliver Results' ('Wandel gestalten, Ergebnisse erzielen') unterstreichen."

Im Gartner-Bericht erhielt Laserfiche eine 4,7-Sterne-Bewertung basierend auf 308 Bewertungen vom 31. März 2025. Laserfiche verfügte über eine 92%ige Empfehlungsbereitschaft der Rezensenten.

Gartner Peer Insights ist eine öffentliche Plattform, die verifizierte Bewertungen und Beurteilungen aus erster Hand von Unternehmenstechnologielösungen von Endbenutzer-Profis für Endbenutzer-Profis bietet.

Laut Gartner "schätzt das Unternehmen, dass 70% von 80% der Unternehmensinformationen unstrukturiert sind. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für Organisationen dar, die ihr Potenzial freisetzen und die Risiken von Inhalten minimieren müssen. Die Document Management Tools sind entscheidend für Enterprise-Anwendungsstrategien, die unstrukturierte Informationen oder Inhalte unterstützen müssen."

"Laserfiche ist ein erstklassiges Produkt, das ausschlaggebend für unser Wachstum und unsere Innovation war", so David Hixson, Chief Information Officer bei West-Mark. "Die Data-Governance- und Automatisierungstools von Laserfiche haben es uns ermöglicht, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, den Einkauf in der Lieferkette zu optimieren und Mehrkosten durch die Überlieferung von Komponenten zu vermeiden. Während West-Mark expandiert wird dieses Maß an Effizienz den Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterhin auf die Bereitstellung hochwertiger Produkte und eines hochwertigen Kundenservices zu konzentrieren."

Zu unseren Highlights der Gartner® Peer Insights Bewertungen gehören:

"Laserfiche versetzt uns in die Lage, einen unternehmensweiten Ansatz zur Verwaltung unserer Informationen zu entwickeln, der meiner Agentur die effiziente und umsetzbare Nutzung von Aufzeichnungen ermöglicht. Laserfiche bietet Support rund um die Uhr und gibt uns die Sicherheit, die wir benötigen, und weniger bis keine Ausfallzeiten, was für meine Agentur entscheidend ist." Chief Data Officer in Government

"Die Zusammenarbeit mit Laserfiche war wirklich eine der besten Erfahrungen. Unsere Endbenutzer lieben das Tool und jede Abteilung des Instituts möchte Laserfiche nutzen, um ihre Prozesse zu automatisieren. Bisher hat das College Einsparungen durch die Beseitigung von Ineffizienzen erzielt, die mit jedem manuellen Prozess einhergehen. Laserfiche hat hervorragend zu unserer Organisation gepasst." Managing Director, Records Information in Education

"Wir nutzen Laserfiche seit ungefähr zwei Jahren und sind weiterhin von der Robustheit der Software und der kontinuierlichen Entwicklung zusätzlicher Funktionen und Komponenten beeindruckt. Ein sehr leistungsstarker Workflow ist wahrscheinlich das Highlight der Softwaresuite. Aber Quick Fields ist die eindrucksvollste Scan-Software, die ich jemals persönlich verwendet habe." Business Intelligence Director in Consumer Goods Industry

Die Organisationen optimieren Arbeitsabläufe, beschleunigen die menschliche Produktivität und stärken die Informationsverwaltung mithilfe von Laserfiche. Im Juni 2025 führte das Unternehmen KI-Innovationen ein, um die Produktivität zu steigern und Automatisierung im großen Maßstab zu ermöglichen.Smart Fields, ein intelligentes Out-of-the-Box-Datenerfassungstool, versetzt Kunden in die Lage, Daten mithilfe natürlich-sprachlicher Anweisungen unabhängig von der Quelle oder dem jeweiligen Format automatisch zu extrahieren. Smart Chat bietet eine intuitive Chat-Schnittstelle, die die Benutzer in die Lage versetzt, mithilfe von KI schnell Erkenntnisse aus ihren Repository-Inhalten zu gewinnen.

Gartner Haftungsausschlüsse

Gartner, Voice of the Customer for Document Management, Peer Contributors, 26. Juni 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. bzw ihrer Tochtergesellschaften und wird hier mit entsprechender Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner® und Peer Insights sind Marken der Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Gartner® Peer InsightsTM Inhalt besteht aus den Meinungen und Erfahrungen einzelner Endbenutzer und repräsentiert nicht die Ansichten von Gartner selbst oder seiner Partner. Gartner spricht keinerlei Empfehlung für einen bestimmten Anbieter, ein Produkt oder eine Dienstleistung aus, die in diesem Inhalt dargestellt werden, noch gibt das Unternehmen Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf diesen Inhalt, seine Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung.. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Headquartered in Long Beach, California, Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

