Mit der schrittweisen Inbetriebnahme des Global Parts Center in Halberstadt ab Mai 2025 vollzieht Daimler Truck einen strategischen Wandel in der weltweiten Ersatzteilversorgung für Mercedes-Benz Lkw. Der neue Standort ersetzt das bisherige Global Logistics Center in Germersheim und soll bis Ende des Jahres vollständig die Versorgung von rund 3.000 Fahrzeughändlern in über 170 Ländern übernehmen.Neues Logistikzentrum mit Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...