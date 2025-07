Bitcoin steuert auf Allzeithoch zu, während BTC Bull Token 194 % steigt

Das neue Bitcoin-Derivat BTC Bull Token hat kürzlich seine erste Listung durchgeführt und scheint nun nach den Gewinnmitnahmen der Vorverkaufsinvestoren nicht mehr aufhaltbar zu sein. So ist dieser allein über die vergangenen 24 Stunden zeitweise um 194 % auf 0,005556 USD gestiegen.

BTCBULL erzielt ein so großes Interesse, da er seine Inhaber mit echten Bitcoins belohnt, wenn dieser neue Preismeilensteine erreicht hat. Nach einer Finanzierungssumme von 8,44 Mio. USD wird der Coin mittlerweile über seinem Listungspreis gehandelt.

Durch einen Einstieg während des Presales bei 0,00235 USD hätte man jetzt einen Gewinn von 136 % erzielt. Basierend auf dem gestrigen Tiefststand von 0,00135 USD wären sogar 312 % möglich gewesen.

Angetrieben wird der BTCBULL-Kurs derzeit auch von den Gerüchten, dass dieser schon bald von zentralen Kryptobörsen eingeführt wird. Dies könnte die Rally sogar noch einmal beschleunigen und neue Allzeithochs ermöglichen.

BTC Bull Token bietet meisten Belohnungen während der Bitcoin-Rally

Die Tokenomics von BTC Bull Token sehen vor, dass die erste Bitcoin-Belohnung bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD und dann in Schritten von 50.000 USD gezahlt wird. Dementsprechend werden die nächsten AirDrops dann bei 200.000 USD, 250.000 USD und so weiter ausgeschüttet.

Sollten Sie Bitcoin verpasst haben, bevor dieser einen Preis von 100.000 USD erreicht hat, könnte der BTC Bull Token nun die nächste beste Chance darstellen, um überdurchschnittlich von dem Bitcoin-Aufschwung zu profitieren.

Zudem handelt es sich bei dem BTCBULL-Token um die einzige Kryptowährung, welche ihren Inhabern ein passives Bitcoin-Einkommen über das Halten vergütet, das an den Bitcoin-Preis gebunden ist.

Außerdem verwendet der BTC Bull Token einen Burning-Mechanismus, der sich aufgrund der regelmäßigen Verknappung des Angebots förderlich auf den eigenen Kursverlauf auswirken kann. Zum ersten Mal wird dies bei einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD geschehen und ebenso wie die AirDrops wiederholt.

Somit bietet der BTC Bull Token einen Strom von passiven Einkommen, preisstützende Burnings und echte Bitcoin-AirDrops, um auf diese Weise eine Bitcoin-Alternative mit enormem Gewinnpotenzial bereitzustellen.

Bisher ist es noch nicht klar, wie weit der Bitcoin-Kurs genau steigen wird. So stehen Kursziele von mehr als 1 Mio. USD und sogar 13 Mio. USD im Raum. Schließlich verlieren die inflationären Fiatwährungen kontinuierlich an Wert, sodass die Anleger in das harte Geld Bitcoin flüchten.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1942941710776172830

Wer neu auf dem Krypto-Markt ist, könnte vielleicht aufgrund des hohen Preises glauben, dass ein Bitcoin für sie unerreichbar ist. Jedoch wissen sie nicht, dass man auch die kleinsten Einheiten von ihm erwerben kann.

Über den BTC Bull Token erhalten sowohl Anfänger als auch Profis eine innovative und einfache Möglichkeit, um von dem Bitcoin-Kurs zu profitieren und seinen Aufschwung für mehr Gewinnmöglichkeiten zu nutzen.

Noch handelt es sich bei dem BTCBULL-Coin um einen Small Cap. Dementsprechend erhalten die frühen Anleger auch ein deutlich größeres Potenzial als dies bei Bitcoin der Fall ist, selbst wenn dieser Preise jenseits von 2 Mio. USD erreichen sollte. Dabei kommt der BTC Bull Token auf eine Gesamtversorgung von 21 Mrd. Coins, während es bei Bitcoin 21 Mio. sind.

https://x.com/BTCBULL_TOKEN/status/1942888323753881822

Elon Musk gefällt Bitcoin und möglicherweise auch der BTC Bull Token

Aufgrund der Anerkennung von Elon Musk dürfte der Bitcoin-Preis explodieren und mit ihm auch das neue Bitcoin-Derivat BTC Bull Token. Erst gestern wurde dieser von den Kryptobörsen eingeführt und nun notiert er deutlich über dem Listungskurs und vor allem dem ersten Presale-Preis.

Angesicht einer so starken Entwicklung wäre es auch nicht verwunderlich, wenn bald die ersten CEX-Listungen folgen. Daher könnte sich ein Kauf vor diesen besonders lohnen, insbesondere, bevor weitere Gerüchte auftauchen und das Handelsvolumen zunimmt.

Angetrieben wird der Bitcoin-Preis jetzt möglicherweise von Musks Plan der Amercia Party, welche Bitcoin als Alternative für Fiatwährungen wählt. Sicherlich wird auch der BTC Bull Token davon profitieren.

Zudem konnte der BTCBULL-Coin zuletzt durch die Aufnahme der Kryptodaten-Website CoinMarketCap eine höhere Sichtbarkeit und Seriosität erhalten. Ebenso wurde er gestern von CoinGecko gelistet. Bemerkenswert ist auch, dass er sich auf dem vierten Platz von DEXScreener halten kann.

Bisher verzeichnet der BTC Bull Token 9.180 Tokeninhaber, wobei die Anzahl täglich um rund 1.000 gesteigert werden konnte. Dies spricht dafür, dass die Viralität noch nicht aufgehört hat und noch weitere Anstiege bevorstehen dürften.

Derweilen hat sich die Marktkapitalisierung von BTCBULL auf 48,24 Mio. USD erhöht, während die Liquidität bei 945.500 USD liegt. Angesichts des aktuellen Interesses an dem Coin wäre es nicht ungewöhnlich, wenn sich die beiden Werte schon sehr bald vervielfachen.

Eine höhere Sicherheit erhalten die Anleger dank der Überprüfungen des Smart Contracts von Coinsult und SolidProof, welche beide keinerlei größeren Probleme mit dem Code identifizieren konnten.

Best Wallet liefert die Bitcoin-AirDrops von BTC Bull Token

Derzeit gibt es nur eine digitale Geldbörse, die technologisch den passiven Bitcoin-Einkommen gewachsen ist: die Best Wallet. So wird der Belohnungsmechanismus in diese nahtlos integriert, wobei die Nutzer zusehen können, wie diese vergütet und abgesichert werden.

Kürzlich wurde die digitale Geldbörse von WalletConnect mit einem goldenen Stern des Certified Programm ausgezeichnet. Damit Sie sich für den AirDrop qualifizieren, importieren Sie einfach ihre Wallet mit dem BTCBULL-Coin in diese. Sollten Sie das E-Portemonnaie noch nicht besitzen, so können Sie dieses über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Kaufen können Sie den BTC Bull Token derzeit über die DEX Uniswap oder direkt über die Website, auf der ETH, USDT und Bankkarten akzeptiert werden.

Verbinden Sie sich auch mit der aktiven Community von BTC Bull Token auf X und Telegram, damit Sie nichts keine der preistreibenden Entwicklungen verpassen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.