Andersen Consulting erweitert seine Beratungskompetenzen durch eine Kooperation mit 10Guards, einem serviceorientierten Unternehmen mit Sitz in der Ukraine, das sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette professioneller Dienstleistungen spezialisiert hat, ohne Produkte (Software oder Hardware) anzubieten.

10Guards wurde 2017 gegründet und bietet maßgeschneiderte Cybersicherheitsdienste, darunter Compliance-Audits, Lückenanalysen und strategische Beratung zur Stärkung der Sicherheitslage. Darüber hinaus bieten sie ausgelagerte Cybersicherheitsunterstützung durch virtuelle CISOs und vollständig virtuelle Teams, die Optimierung von Security Operations Centern für eine effektivere Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen sowie Ethical-Hacking-Dienstleistungen wie Penetrationstests, Social-Engineering-Simulationen und Anwendungssicherheitsbewertungen in Web-, Mobil- und Cloud-Umgebungen.

"In der heutigen digitalen Umgebung ist Cyber-Resilienz nicht optional, sondern grundlegend", erklärte Vitaliy Yakushev, CEO von 10Guards. "Unser Ziel ist es, Unternehmen mit klaren, umsetzbaren Erkenntnissen auszustatten, die sie nicht nur vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen schützen, sondern ihnen auch ein sicheres Wachstum ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Fachwissen einem breiteren globalen Publikum zugänglich machen und so wirkungsvollere Ergebnisse im Bereich Cybersicherheit erzielen."

"10Guards erweitert unsere Cybersicherheitskompetenzen um eine weitere Ebene, insbesondere in den Bereichen offensive Sicherheit und Reaktion nach Vorfällen", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihr praxisorientierter Ansatz und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bewältigung komplexer Cyberrisiken stärken unsere Fähigkeit, die digitalen Ökosysteme unserer Kunden zu schützen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen. Mit ihrer Unterstützung sind wir besser aufgestellt, um nahtlos robuste, zukunftsfähige Sicherheitsstrategien für alle Branchen bereitzustellen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250709086111/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com