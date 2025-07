BAE Systems - BA.: Der Rüstungshersteller aus London ist im Post-Brexit-Modus!

Kursziel 2000 GBP!

Ende für den Eurofighter, aber angelt sich BAE-Systems (BA.) jetzt EU-Kredite?

BAE Systems (BA.) - ISIN GB0002634946

Rückblick: Ähnlich wie die Wertpapiere anderer europäischer Rüstungshersteller schwebt auch die BAE-Systems-Aktie von einem Allzeithoch zum nächsten. Nach einem Halbjahresplus von über 57 Prozent sehen wir derzeit in einem weiterhin intakten Aufwärtstrend eine Seitwärtsrange , die als Startrampe für weitere Höhenflüge dienen könnte.

BAE Systems-Aktie: Chart vom 09.07.2025, Kürzel: BA. Kurs: 1873.40 GBP, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der 1900 -GBP- Marke liegt der Kauftrigger der den Weg zum Kursziel 2000 GBP eröffnen würde.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb 1850 GBP würde das Wertpaier zunächst an Momentum verlieren. An der bullischen Einschätzung würden wir aber bis auf weiteres festhalten.

Meinung:

BAE Systems stoppt die Eurofighter-Produktion in Warton aufgrund fehlender Aufträge, während die Fertigung in Deutschland, Spanien und Italien weiterläuft. Der Abschied vom Eurofighter könnte allerdings auch die Chance sein, sich im wandelnden Verteidgungssektor neu zu positionieren. Die EU prüft Vereinbarungen für britischen Zugang zu EU-Verteidigungskrediten, was BAE neue Chancen bei gemeinsamen Beschaffungsprogrammen eröffnet und eine Wende in den post-Brexit-Verhandlungen markiert. Parallel sicherte sich BAE mit Defense Unicorns einen wichtigen US-Auftrag für sichere Softwarelösungen des Verteidigungsministeriums und setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort. Ähnlich wie andere europäische Rüstungshersteller ist BAE-Systems angesichts der geopolitischen Rahmenbeingungen derzeit ein No-Brainer. Die Chartformation unterstützt diese Aussage.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 56.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.20 Mio. GBP

Meine Meinung zu BAE Systems ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.stock-world.de/bae-systems-zwei-gegensaetzliche-entwicklungen/

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2025

Autor: Thomas Canali

